Soţia lui Lorenzo Lamas, mamă-surogat pentru copilul fiicei actorului

Cea de-a cincea soţie a actorului Lorenzo Lamas a acceptat să devină mamă-surogat pentru bebeluşul fiicei starului american, care se va naşte în luna iulie. Shayne Lamas, fiica actorului Lorenzo Lamas şi vedeta unor programe de tip reality-show, a anunţat de curând că va avea un bebeluş cu ajutorul unei mame-surogat. Miercuri, ea a dezvăluit într-un interviu acordat revistei ”Closer” că mama ei vitregă, Shawna Craig, este acea mamă-purtătoare. ”Shawna nu este doar mama mea vitregă, este un fel de soră de suflet pentru mine. E ca un înger care ne-a binecuvântat întreaga familie, inclusiv pe tatăl meu. Este însă ciudat. Faptul că o altă persoană îţi va naşte copilul este ciudat. Dar eu am pierdut deja o sarcină, iar acum Shawna este mama purtătoare pentru fiul meu. Am primit astfel cea mai mare binecuvântare din lume şi îi voi fi întotdeauna recunoscătoare”, a declarat Shayne Lamas, în vârstă de 29 de ani. Shayne Lamas a pierdut o sarcină - tot un băieţel - în 2014, în urma unei afecţiuni medicale destul de rare - ruptură uterină -, şi a aflat ulterior că nu va mai putea să aibă copii.

La rândul ei, Shawna Craig, care va naşte în luna iulie, a declarat pentru revista ”Closer” că este extaziată de faptul că este însărcinată. Lorenzo Lamas şi Shawna Craig s-au căsătorit pe 30 aprilie 2011, în Mexic. Lorenzo Lamas s-a născut pe 20 ianuarie 1958, în California, şi s-a făcut remarcat în serialul de televiziune ”Falcon Crest”, difuzat în anii '80. Rolurile care i-au adus celebritatea sunt cele din serialele ”Renegatul” şi ”Dragoste şi putere / The Bold and the Beautiful”.