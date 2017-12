Soţia lui Timbaland cere divorţul a doua oară

Monique Mosley, soţia cântăreţului şi producătorului hip-hop Timbaland, a depus actele oficiale prin care a solicitat, pentru a doua oară, divorţul de artistul american, informează contactmusic.com. Monique Mosley a cerut pentru prima dată divorţul în octombrie 2013 şi a cerut ca Timbaland, care este şi un renumit producător muzical, să îi plătească pensie alimentară, pensie pentru îngrijirea copilului şi să achite cheltuielile de judecată. În octombrie 2014, se părea că artistul şi soţia lui şi-au rezolvat neînţelegerile conjugale, iar justiţia a anulat procedura de divorţ a cuplului. Cu toate acestea, Monique Mosley a luat din nou decizia de a divorţa şi a depus actele oficiale în iunie, în statul american Florida.

Cei doi s-au căsătorit în 2008. Cuplul are o fiică în vârstă de 5 ani, iar Monique mai are un copil de 10 ani dintr-o relaţie anterioară. Și artistul mai are doi fii din relaţii anterioare. Timbaland, al cărui nume real este Timothy Mosley, are o avere estimată la 80 de milioane de dolari. Timbaland este producătorul unora dintre cele mai de succes piese pop din ultimul deceniu, precum single-urile ”Cry Me A River” şi ”SexyBack” interpretate de Justin Timberlake, dar şi ”Promiscuous”, interpretat de Nelly Furtado. Timothy şi Monique Mosley s-au căsătorit în 2008. Fiica lor, Reign, s-a născut în noiembrie 2007.