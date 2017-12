Soţia presupusului traficant rus de arme Viktor Bout susţine că activităţile acestuia erau legale

Soţia presupusului traficant rus de arme Viktor Bout a declarat, marţi, în faţa unui tribunal thailandez, că soţul său este în totalitate nevinovat şi că activităţile sale se limitau doar la transporturi aeriene legale. ”Sînt sigură că nu a făcut niciodată afaceri ilegale, niciunul dintre lucurile de care a fost acuzat”, a precizat Alla Bout, în cadrul unei audieri, în prezenţa suspectului îmbrăcat în uniforma portocalie pentru deţinuţi şi legat cu lanţuri la picioare. Ea a adăugat că activităţile lui Viktor Bout se limitau doar la conducerea unei companii de transport aerian care a fost închisă în 2001.

Viktor Bout, în vîrstă de 42 de ani, fost ofiţer din aviaţia sovietică reprofilat către afaceri, a fost reţinut în martie 2008, într-un hotel din Bangkok, după ce s-a întîlnit cu agenţi americani care au pretins că sînt reprezentanţi ai Forţelor Armate Revoluţionare din Columbia (FARC), care vor să cumpere arme. El a compărut din luna septembrie în faţa Curţii Penale din Bangkok, care trebuie să decidă dacă există dovezi suficiente pentru a-l extrăda în SUA, unde este acuzat de terorism. Acuzatul este cunoscut în Occident ca ”negustor al morţii”, pentru furnizarea de arme, timp de 15 ani, între Africa şi America de Sud, trecînd prin Afganistan şi colaborînd cu talibanii şi al-Qaida. El ar fi inspirat personajul interpretat de actorul american Nicolas Cage în filmul ”Lord of War”. Într-un interviu difuzat luni, de postul de televiziune britanic Channel 4, Viktor Bout a calificat drept minciuni afirmaţiile potrivit cărora el ar fi negociat cu talibanii şi cu al-Qaida. ”Nu am furnizat niciodată arme şi, în special, nu am făcut niciodată afaceri cu al-Qaida”, a menţionat el.