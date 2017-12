Soţii Mitrea, părinţi pentru copii abandonaţi

Copii uitaţi şi abandonaţi de părinţi nedemni de această calitate sau ajunşi orfani prin diferite întîmplări nefericite au simţit ieri, pentru cîteva momente, că cineva se gîndeşte, totuşi, la ei. Ca părinţi a cinci copii, soţii Manuela şi Miron Mitrea, membri marcanţi ai PSD, au arătat celor 110 copii din Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă şi din Centrul de Plasament Antonio că ştiu ce nevoi au şi ştiu cît de importantă este familia pentru ei. Cei doi soţi au vizitat ieri cele două centre, ocazie cu care le-au oferit celor mici daruri constînd în jucării, dulciuri, haine. De asemenea, la solicitarea conducerii celor două centre, familia Mitrea a donat şi mobilier constînd în mese şi scaune, precum şi calorifere electrice. Darurile au fost oferite celor mici în funcţie de solicitările lor, de preferinţa pentru o anumită jucărie sau pentru un anumit subiect. Primul Centru vizitat de Manuela şi Miron Mitrea a fost cel de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă, situat în cartierul Coiciu, unde 40 de copii au aşteptat cu nerăbdare să-şi primească darurile pe care şi le-au cerut. “Sîntem părinţii a cinci copii şi îmi imaginez cum este să nu ai părinţi care să se ocupe de tine. Şi dacă nu se ocupă de tine, atunci înseamnă că nu ai părinţi. Chiar dacă personalul are grijă ca aceşti copii să beneficieze de toate condiţiile, micuţii au nevoie de aceste momente în care primesc daruri. Am vorbit cu personalul din cele două centre pentru a vedea ce nevoi au copiii şi am spus că pot face acest lucru. Cînd dăruiesc, mă simt fericită”, a declarat Manuela Mitrea, candidat PSD în Colegiul 8 Constanţa la Camera Deputaţilor. La rîndul său, Miron Mitrea a spus că s-a bucurat să se afle în mijlocul copiilor, cărora le-a dăruit jucării, îmbrăcăminte şi dulciuri. “Am găsit tot feluri de cazuri ale unor copii ale căror familii s-au destrămat sau de copii care au fost violentaţi. Probabil că starea materială a dus la abandonarea acestor copii. Am stat de vorbă cu copiii şi am rămas surprins să remarc faptul că ei ştiu prin ce trec. O fetiţă mi-a spus că se află în Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă deoarece tatăl ei este violent. Este trist că se întîmplă astfel de lucruri şi sper ca în perioada următoare să putem rezolva unele cazuri, pentru că orice copil care se întoarce acasă este un cîştig pentru societate”, a spus Miron Mitrea. La Centrul de Plasament Antonio, soţii Mitrea au oferit pachete celor 70 de copii. “Din păcate, mulţi copii mi-au spus că se simt mai bine în aceste centre decît acasă. Acest lucru nu este normal, iar noi trebuie să facem ceea ce putem să promovăm creşterea copiilor în familii sănătoase”, a spus Manuela Mitrea, care le-a transmis copiilor că se va întoarce la ei de sărbători, pentru a le oferi noi daruri. “Atît Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă cît şi Centrul de Plasament Antonio nu vor fi unitate de mine şi mă voi îngriji de ele, oferindu-le tot ceea ce au nevoie”, a adăugat Manuela Mitrea.