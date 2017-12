Soţii Prigoană divorţează

Dacă până acum se vehiculau doar zvonuri că soţii Prigoană ar divorţa... din nou, zilele acestea, a fost dat şi anunţul oficial al năbădăiosului cuplu. Omul de afaceri Silviu Prigoană a anunţat, înverşunat, că vrea să divorţeze de Adriana Bahmuţeanu, susţinând că nu mai vrea nici în ruptul capului să convieţuiască cu soţia sa. Acesta consideră că singurul motiv pentru care Adriana stă cu el îl reprezintă banii.

Deşi au doi copii împreună şi au trecut prin multe probleme, iată că certurile interminabile i-au adus din nou în faţa divorţului. După cum se ştie, mediatizatul cuplu nu se află la prima acţiune de acest gen.

CERTURI INTERMINABILE ŞI SUSPICIUNI După săptămâni întregi în care s-au tracasat public, în cadrul mai multor emisiuni televizate, Silviu Prigoană a anunţat că vrea să divorţeze de Adriana Bahmuţeanu. Acesta i-a adus la cunoştinţă Adrianei intenţiile sale prin intermediul micului ecran, susţinând hotărât că o să păstreze şi cei doi copii ai lor. „Nu te mai forţa, că bag eu divorţ, săptămâna viitoare. S-a întors acasă nu din sentimente curate pentru mine şi pentru familie, ci pentru bani. De miercuri (n.r. - ieri), plec cu copiii la salină. Ea va veni dacă are bani, să se descurce. Vreau să terminăm circul. Mă bucur că vede în direct şi nu află când îi vin prin poştă citaţiile. Nu există sentimente pentru mine şi nu are rost”, a declarat Silviu Prigoană.

Omului de afaceri nu-i poate scoate nimeni din cap ideea că Adriana urmăreşte doar banii în relaţia lor de căsnicie. „Eu fac proba că ea a venit să mă jefuiască. Copiii vor rămâne unde sunt, adică la mine. Nu mai aştept să introducă ea actele, o voi face eu. Ea a premeditat divorţul de acum un an. Am un SMS pe care ea i l-a trimis fostului ei iubit, electricianul, în care îi scria că se întoarce la mine pentru bani. Eu am acceptat de dragul copiilor”, a mai spus Prigoană.