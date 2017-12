Soţul actriţei Zsa Zsa Gabor, lovit de o maşină

Prinţul Frederic von Anhalt, soţul actriţei Zsa Zsa Gabor, a fost transportat de urgenţă la spital, vineri, după ce a fost lovit de o maşină în timp ce încerca să traverseze o stradă din Beverly Hills, Los Angeles. Un purtător de cuvânt al prinţului a spus că este posibil ca acesta să-şi fi rupt un picior. Poliţia americană a anunţat că, potrivit cercetărilor preliminare, prinţul a traversat printr-un loc nepermis, fapt care a contribuit la producerea accidentului.

În vârstă de 68 de ani, Frederic Von Anhault, care este căsătorit cu actriţa Zsa Zsa Gabor de 25 de ani, are grijă în prezent de fosta vedetă hollywoodiană, în vârstă de 94 de ani, care, în ultimul an, a avut numeroase probleme de sănătate, suferind inclusiv o operaţie de amputare a piciorului drept din cauza unei cangrene. Actriţa a fost şi victima unui accident de automobil grav în 2002, în urma căruia a rămas parţial paralizată. Actriţa de origine maghiară a suferit şi un atac cerebral, în 2005. Frederic von Anhalt a suferit şi el mai multe accidente în ultimul an. Astfel, a fost internat, în decembrie anul trecut, după ce şi-a lipit pleoapele, din greşeală, cu adezivul folosit de soţia sa pentru a-şi fixa unghiile false. Totodată, la sfârşitul lunii mai 2010, Frederic von Anhalt a fost transportat de urgenţă la o clinică din Los Angeles după ce a înghiţit o albină, în timp ce îşi făcea siesta pe peluza reşedinţei sale din Beverly Hills. De asemenea, în februarie anul acesta, prinţul a fost internat după ce a căzut într-un lift.