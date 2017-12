Soţul lui Amy Winehouse, eliberat, dar trimis la dezintoxicare

După aproape un an de detenţie, Blake Fielder-Civil, a fost eliberat miercuri. Bărbatul nu a apucat să se bucure prea mult de libertate, deoarece, conform ordinului judecătorului, a fost dus imediat la o clinică de dezintoxicare, în Suffolk. Soţul lui Amy Winehouse nu este deranjat că a fost obligat să înceapă tratamentul şi speră că astfel va reuşi să îşi pună viaţa la punct. ”Voi scăpa de probleme, voi avea din nou viaţa mea”, a mărturisit Blake Fielder-Civil. Este încîntat în primul rînd că este din nou liber şi abia aşteaptă să îşi revadă celebra soţie. ”Sînt bucuros pentru că am ieşit de după gratii. Îmi voi vedea soţia şi am să îi dau jos lenjeria intimă. Este dur în închisoare, oribil, dar acum că am ieşit, mă simt minunat”, a declarat jumătatea cîntăreţei.

Amy Winehouse nu a fost prezentă în faţa închisorii Edmonds Hill din Suffolk pentru a-şi întîmpina soţul, iar acest amănunt a alimentat zvonurile din tabloidele britanice referitoare la o despărţire a celor doi. Abia externată din spital după o serie de probleme respiratorii, cîntăreaţa britanică a petrecut o după-amiază agitată, agresînd verbal un fotograf postat în faţa casei sale, grăbindu-se spre o farmacie din Londra, împiedicîndu-se şi căzînd în taxiul cu care s-a întors acasă. Amy Winehouse a refuzat să facă orice comentariu despre eliberarea soţului ei, petrecîndu-şi seara în oraş, alături de cîţiva prieteni. Blake Fielder-Civil va fi internat timp de cîteva săptămîni într-o clinică de tratare a dependenţei de droguri, înainte de a reveni în casa soţiei sale. Înainte de a fi condamnat, Blake Fielder-Civil îi ceruse judecătorului să îl elibereze pentru ca el să poată deveni un model de viaţă pentru turbulenta sa soţie şi pentru a o ajuta pe aceasta să scape de dependenţa de droguri.