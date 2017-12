Rapperul şi producătorul american Soulja Boy s-a alăturat artiştilor care au probleme cu legea. Muzicianul a fost arestat în cursul dimineţii de marţi, după ce oamenii legii au găsit o cantitate substanţială de marijuana, bani şi arme în maşina lui, care a fost oprită în trafic, în statul Georgia. Maşina a atras atenţia oamenilor legii deoarece avea un far spart. Artistul, pe numele adevărat DeAndre Cortez Way, în vârstă de 21 de ani, era alături de trei bodyguarzi şi de şofer, toţi cei cinci bărbaţi fiind arestaţi. Soulja Boy este acuzat pentru posesie de marijuana, posesie de marijuana cu intenţie de a o distribui şi posesie de arme. În maşină a mai fost găsit şi un căţel, care a fost dat rudelor şoferului. Ieri, rapperul a ieşit din închisoare pe cauţiune şi a revenit la turneul de promovare a lansării direct pe DVD a filmului ”Soulja Boy: The Movie”.