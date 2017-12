Soundgarden se va reuni anul acesta

Trupa americană Soundgarden se va reuni pentru o serie de concerte pe care le va susţine anul acesta, potrivit unui mesaj postat pe Twitter de fostul solist al trupei, Chris Cornell, care le-a indicat fanilor noul site oficial al trupei: www.Soundgardenworld.com. Cei patru rockeri din Seattle - vocalistul Chris Cornell, chitaristul Kim Thayil, basistul Ben Shepherd şi toboşarul Matt Cameron - nu au mai cântat împreună din 1997. Mai multe surse au declarat pentru Billboard că grupul Soundgarden analizează mai multe oferte venite din partea organizatorilor unor festivaluri din SUA şi din alte ţări, însă posibilitatea de a susţine un turneu în 2010 este pusă sub semnul întrebării, din cauza angajamentelor toboşarului Matt Cameron, care va cânta alături de Pearl Jam în primăvara şi vara acestui an. Matt Cameron este toboşarul permanent al trupei Pearl Jam încă din 1998. Trupa Pearl Jam va susţine zece concerte în Europa, începând cu un show în Dublin, programat pe 22 iunie şi terminând cu un spectacol în Oeiras (Portugalia), pe 10 iulie.

De la destrămarea trupei Soundgarden, instrumentiştii din acest grup au vorbit în puţine ocazii cu solistul Chris Cornell şi au refuzat oferta acestuia de a reforma grupul cu ocazia concertului organizat în Seattle, în 2008, la cea de-a 20-a aniversare a casei de discuri Sub Pop. La rândul său, Chris Cornell nu a fost disponibil pentru concertul live susţinut pe 24 martie 2009, la Crocodile Cafe din Seattle, iar Cameron, Thayil şi Sheperd au cântat trei piese din repertoriul trupei Soundgarden – ”Hunted Down”, ”Nothing to Say” şi ”Spoonman” - alături de solistul Tad Doyle. Însă, toţi cei patru membri au fost prezenţi, pe 6 octombrie 2009, la show-ul Pearl Jam din Los Angeles, unde Cornell a urcat în cele din urmă pe scenă alături de foştii săi colegi de trupă şi a interpretat un cover al piesei ”Hunger Strike”, lansată de grupul Temple of the Dog. Ideea unei reuniri a grupului Soundgarden a apărut la puţin timp după aceea.

Soundgarden s-a format în Seattle, în 1984, iar din componenţa iniţială făceau parte Chris Cornell (voce, tobe), Kim Thayil (chitară) şi Hiro Yamamoto (bas). Matt Cameron s-a alăturat trupei în 1986, cântând la tobe, iar în anul următor, grupul a lansat primul single, ”Hunted Down”, lansat de casa de discuri Sub Pop, pe atunci în plină afirmare. Renumita casă de discuri independentă SST Records a lansat albumul de debut al trupei Soundgarden, ”Ultramega OK”, în octombrie 1988, însă acest grup, al cărui stil era inspirat din rock-ul progresiv al celor de la Black Sabbath, a câştigat o audienţă şi mai largă după semnarea unui contract cu casa de discuri A&M Records, care i-a lansat al doilea material discografic, intitulat ”Badmotorfinger”, în 1991. Soundgarden a devenit celebră pe plan mondial în 1994, graţie albumului ”Superunknown”, recompensat cu cinci discuri de platină, pe care s-au aflat trei piese intens difuzate de posturile de radio şi de televiziune din lumea întreagă: ”Spoonman”, ”Black Hole Sun” şi ”Fell on Black Days”. După ce a fost headliner la festivalul Lollapalooza din 1996, unde a concertat pentru a-şi promova albumul ”Down on the Upside”, grupul Soundgarden s-a destrămat oficial.