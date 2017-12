South Stream ar putea trece prin România

După ce s-a întâlnit, ieri, la Bucureşti, cu premierul Emil Boc şi oficiali ai Ministerului Economiei, preşedintele grupului rus Gazprom, Alexei Miller, a semnat un memorandum de intenţie privind analiza tehnico-economică a posibilităţii ca gazoductul South Stream să traverseze teritoriului României. \"În urma discuţiilor, am semnat un memorandum de intenţie care prevede o analiză tehnico-economică ca South Stream să traverseze teritoriul României. Acum suntem în stadiul în care putem să ne gândim la optimizarea proiectului, lucru discutat cu colegii români. Construcţia va începe în 2013, iar primele livrări vor avea loc în 2015\", a declarat Alexei Miller. Deşi proiectul South Stream este văzut de specialişti ca un concurent al viitorului gazoduct Nabucco, Miller a susţinut că varianta Gazprom nu concurează alte proiecte din regiune. \"Am trecut la optimizarea traseului South Stream. Acesta nu este concurentul unor alte proiecte deoarece scopul său este diversificarea traseelor conductelor de gaze care merg către Europa. Scopul altor proiecte este diversificarea bazei de resurse\", a declarat preşedintele Gazprom. El a adăugat că, în cadrul discuţiilor cu premierul Emil Boc şi cu ministrul Economiei, Ion Ariton, au fost atinse şi subiecte precum energia electrică, petrolul şi importul direct de gaze din Rusia. \"Am discutat şi alte direcţii ale colaborării cu România. Am convenit ca, în viitorul apropiat, să fie semnat un document privind electricitatea şi am convenit să lucrăm la nivel de experţi în domeniul petrolului şi al produselor petroliere. Am atins şi tema importului direct de gaze, dar nu a fost tema discuţiilor noastre\", a precizat Miller.

• POSIBILĂ COMPANIE MIXTĂ ROMÂNO-RUSĂ • Preşedintele Gazprom a adăugat că, în următorul interval, va mai avea loc o întâlnire cu oficiali români, ruşii fiind interesaţi şi de crearea unei companii mixte cu Romgaz. “Nu am analizat, astăzi crearea unei firme mixte, dar am convenit ca experţi ruşi să vină în România să vadă dacă există interes reciproc în acest domeniu. Noi vedem potenţialul de colaborare şi suntem interesaţi\", a afirmat Miller. Romgaz şi Gazprom au semnat, în 2009, un memorandum pentru derularea unor proiecte comune în domeniul înmagazinării gazelor şi al producţiei de electricitate.