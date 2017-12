Sovietul Suprem din Transnistria, condus de un etnic român

Mihai Burla, un etnic român născut în regiunea Cernăuţi din Ucraina, este noul preşedinte al Sovietului Suprem al Republicii Moldoveneşti Nistrene (Transnistria), după demisia fostului şef al instituţiei, Anatol Kaminski. Kaminski a candidat la preşedinţia Transnistriei dar a pierdut în favoarea actualului lider al regiunii separatiste, Evgheni Şevciuk, iar acum a renunţat şi la postul de şef al Sovietului, forul legislativ al autoproclamatei republici, motivând acţiunea sa prin dorinţa de a lăsa locul unor politicieni mai tineri.

Mihai Burla a fost vicepreşedinte al Sovietului Suprem şi preşedinte al Comisiei pentru buget a acestui for. De profesie asistent universitar, el a avut o carieră politică spectaculoasă în ultimii ani, ajungând într-o foarte scurtă perioadă de timp să fie unul dintre liderii partidului de guvernare Obnovlenie (Reînnoire). A participat la mai multe actiuni umanitare sub egida acestui partid. Pe 1 decembrie 2003 a fost numit prin decret prezidential în functia de viceministru al Economiei în autoproclamata republică moldovenească nistreană. După alegerile din 2005, Mişcarea Obnovlenie deţine 23 din cele 43 de locuri în Sovietul Suprem de la Tiraspol, adică majoritatea. Conform datelor din paşaportul de tip sovietic pe care jurnaliştii au reuşit să-l fotografieze, Mihail Burla s-a născut în satul Ciudei, raionul Storojineţ din regiunea Cernăuţi şi are 55 de ani. S-a stabilit în regiunea transnistreană după ce şi-a făcut studiile la Tiraspol. Vorbeşte limba română, iar în paşaportul său, la rubrica naţionalitate scrie ”român\".