Spadasina Ana Maria Brînză pregăteşte Mondialele la Constanţa

Campioană europeană în proba individuală de spadă şi vicecampioană continentală alături de echipa României, medalii cucerite în urmă cu două săptămâni, la Campionatele Europene de scrimă de la Zagreb, Ana Maria Brînză se află în aceste zile într-un stagiu de pregătire la Constanţa. Multipla medaliată olimpică, mondială şi europeană a venit pentru al doilea an consecutiv în cantonament pe litoral, împreună cu staff-ul tehnic şi cu o colegă din lotul naţional.

„Totul este bine şi frumos la Constanţa. Până anul trecut, nu mai fusesem de 14 ani în cantonament la mare şi mă bucur de faptul că noua conducere a ales să venim din nou aici. Am fost bine primiţi la Hotel Sport şi la CS Farul şi nu ne lipseşte nimic. Singura problemă este că suntem doar două sportive în cantonament, eu şi o colegă de la Craiova, întrucât celelalte componente ale lotului participă la Universiada din Rusia. Vom pleca apoi într-un cantonament montan la Cheile Grădiştei, o altă locaţie unde ne simţim foarte bine”, a spus Ana Maria Brînză. Programul de pregătire este unul aglomerat, cu două antrenamente pe zi. „Avem programate câte două antrenamente pe zi, cu excepţia zilei de duminică, atunci când vom primi liber după-amiază. Şedinţa de pregătire de dimineaţă are loc pe plajă şi pot spune că am arat deja nisipul. În plus, credeam că, dacă tot am venit la mare, o să scăpăm de alergările în pantă, dar antrenorul a reuşit să găsească o mică pantă şi nu ne-a iertat. Antrenamentul de după-amiază îl facem în sala de scrimă de la CS Farul, unde ni se oferă toate condiţiile de pregătire”, a adăugat sportiva în vârstă de 28 de ani.

ANTRENAMENTE PENTRU CM. Cantonamentul de la Constanţa înseamnă intrarea în linia dreaptă a pregătirilor pentru Campionatele Mondiale de scrimă, programate luna viitoare, în Ungaria, la Budapesta.

„Cu moralul stau bine după medaliile de la Zagreb, dar toată lumea se aşteaptă să repet aceste rezultate şi la Campionatele Mondiale. Nu am mai trăit fără presiune din momentul în care am luat prima medalie, dar va fi foarte greu. Obiectivul meu este să mă bucur de scrimă şi să mă distrez atunci când urc pe planşă. Nu vreau să mă gândesc că trebuie să iau medalie, pentru că în astfel de situaţii te blochezi, aşa cum s-a întâmplat la Jocurile Olimpice de la Londra. Nu ne va fi uşor în Ungaria, o ţară unde scrima este foarte iubită, dar care a nu obţinut performanţe la Europenele de la Zagreb. Tribunele vor fi pline şi nu suntem obişnuite cu o astfel de atmosferă, dar parcă mi-aş dori să lupt împotriva Ungariei. Vor fi şi alte ţări care vin după rezultate mai puţin valoroase la Europene, Rusia, Franţa şi Italia, dar şi prietenele noastre din Asia, toate cu poftă de medalii”, a declarat Ana Maria Brînză.