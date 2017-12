„Şpaga la poliţist” = patru ani de puşcărie

Constănţeanul Virgil Gheorghe, de 23 ani, arestat luna trecută pentru că a încercat să mituiască un poliţist, a fost condamnat, ieri, de Tribunalul Constanţa la patru ani de închisoare cu executare. Bărbatul a fost deferit justiţiei pentru dare de mită şi furt calificat. Judecătorii au ţinut cont de faptul că Virgil Gheorghe a mai avut o condamnare, în 2009, la un an de închisoare cu suspendare pentru loviri şi alte violenţe şi, în ziua comiterii noilor infracţiuni, se afla în perioada de încercare stabilită de instanţă la trei ani. În plus, el trebuie să plătească daune materiale către SC GA Pro Co Chemical SA Săvineşti-Neamţ, 6028,03 lei, reprezentând prejudiciul cauzat şi nerecuperat. Conform rechizitoriului, la începutul acestui an, procurorii au fost sesizaţi de scms. Marcel Stoian despre faptul că un suspect vrea să îi ofere un cadou ca să soluţioneze favorabil un dosar penal. Pe 18 februarie, Virgil Gheorghe a fost reţinut în timp ce îi oferea poliţistului 1.000 de lei în schimbul unuia dintre autovehiculele sale reţinut de anchetatori întrucât era suspectat de implicare într-un furt. „Tranzacţia” a avut loc într-un autoturism parcat la câţiva paşi de sediul Poliţiei Transporturi Constanţa. Surprins în flagrant delict, Gheorghe le-a declarat anchetatorilor că banii sunt de fapt un cadou nevinovat. Oamenii legii spun că Gheorghe este liderul grupării de hoţi în cazul unui furt de uree de la sfârşitul anului trecut. Mai mult, anchetatorii susţin că el este şi posesorul celor două autoturisme abandonate lângă şinele căii ferate, respectiv o autodubă, înmatriculată MG 04397 şi un autoturism Opel, înmatriculat TX 7129 XB. Verificările au arătat că tânărul a desfăcut trapa unui vagon încărcat cu uree vrac, lăsând să curgă pe terasamentul căii ferate aproximativ 3.000 de kilograme de îngrăşământ. Tânărul a fost ajutat de alte 15 persoane, care au pus ureea în saci şi au încărcat-o în autoturisme.