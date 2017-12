Spălătoriile auto, “săpunite” de ITM Constanţa

Firmele constănţene din sectorul comercial şi construcţia de nave, dar şi spălătoriile auto, au fost verificate săptămîna trecută de reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM). Acţiunile au făcut parte dintr-o campanie desfăşurată de Inspecţia Muncii la nivel naţional şi au vizat verificarea modului în care agenţii economici respectă drepturile salariaţilor. Potrivit inspectorului şef adjunct al ITM Constanţa, Tiberiu Pleşu, pe parcursul verificărilor au fost controlaţi peste 40 de agenţi economici care deţin spălătorii auto, dar şi 362 de salariaţi. „În urma verificărilor am descoperit trei agenţi economici care foloseau munca fără forme legale, astfel că au fost aplicate trei amenzi în valoare de 4.500 de lei. Este vorba despre societăţile Dacia Tour SRL - un muncitor, Kakis Prod (1) şi Pro Al Cris (1), dar am dat avertismente şi pentru deficienţe legate de plata orelor suplimentare, acordarea zilelor libere sau asistenţa Registrului de Evidenţă”, a declarat Pleşu. Acesta susţine că inspectorii de muncă au depistat alte trei cazuri de muncă la negru la firme din sectorul alimentar şi încă două în sectorul construcţiilor de nave. “Pe lîngă muncitorii descoperiţi la societăţile Callatis - 1, Atilain şi ECIm, am mai depistat doi anagajaţi fără forme legale la SC Meridian şi NG Grup SRL. Valoarea amenzilor a depăşit 7.500 de lei”, a mai afirmat Pleşu.