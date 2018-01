Activitatea spălătorului de imagine este una dintre cele mai insalubre cu putinţă, individul fiind pus deseori în situaţii greţoase, mizerabile şi de vomitat. Din punct de vedere al condiţiilor de muncă şi chiar al cîştigurilor personale, spălătorii de parbrize la liber sînt nişte domni! Sînt şi mai ecologizaţi pentru că muncesc în aer curat. Spălătorul de imagine a devenit un accesoriu de bază al politicianului spurcat la gură, lipsit de maniere şi bădăran din fire. Dumnealui, adică politicianul, aruncă mîrlăneşte cu rahat în geam, îl întinde peste tot, se mînjeşte, după care, ca un laş, o tuleşte! În locul lui, este trimis la înaintare spălătorul de imagine, pus să rînească la normă. Funcţia ingrată pe care o ocupă temporar îl obligă să-şi asume întreaga răspundere pentru deranjul provocat de gestul politicianului lipsit de maniere. Spălătorul de imagine nu are o viaţă deloc uşoară, fiind pus, cînd nici nu se gîndeşte, să cureţe pe unde a intrat politicianul ca o vită încălţată! Individul pedepsit de destinul său ingrat arată ca o femeie de serviciu-robot, fiind dotat cu ustensile de curăţat WC-uri şi deodorante pentru anihilarea damfului lăsat de rîgîituri. Astfel înarmat, trebuie să preia cu stoicism toate reproşurile adresate direct politicianului care se golăneşte în fel şi chip. Din acest motiv, spălătorul de imagine umblă tot timpul cocoşat şi aplecat din cauza excesului de lapte gros şi a numărului mare de şuturi încasate în fund. În ciuda numeroaselor materiale de protecţie pe care le are la îndemînă, spălătorul de imagine umblă permanent plin de zoaie, cu spume de tix la gură şi jegos sub braţe. În privinţa gesturilor mîrlăneşti pe care le adoră, politicianul este un abuziv din naştere. Acum, avînd astfel de slugi în spate, îşi poate permite orice. Are imunitate, nu-l trage nimeni la răspundere, i se rupe în părţile moi şi nu are niciun fel de obligaţii! Cînd se mai nasoleşte o situaţie, spălătorul de imagine este învestit cu funcţia de cap plecat sabia nu-l taie. E uşor să încasezi şuturi în fund pe bucile altuia! Cînd nu sînt ale tale, e simplu să te izbeşti cu ele de podea. Spălătorul de imagine are ceva în el dintr-un cascador. De pildă, se aruncă precum orbetele în calea valurilor de lături lansate de politicianul obişnuit să se tăvălească de unul singur în troaca plină cu noroi. Sînt situaţii cînd reuşeşte, prin tot felul de artificii periculoase, să prindă din zbor murdăriile aruncate de politician spre adversarii săi. Cît e ziulica de mare, freacă frenetic cu cîrpa plină de detergenţi la imaginea dezolantă a politicianului deprins să te întîmpine cu un potop de înjurături şi blesteme. Degeaba se străduieşte să-i dea luciu. Scuipat cu scuipat nu se ia! Spălătorul de imagine este ca o foaie de cort ostăşesc care încearcă să se interpună între poalele ridicate ale politicianului de mahala şi imaginea idilică la care visăm în politică. Cum s-ar spune, spălătorul acţionează divers în cazul gunoaielor de tot felul. Cu migală, ca să-i facă pe plac politicianului, adună gunoi cu gunoi, ca să arate dumnealui tînăr, politic şi neprihănit. Degeaba. Cînd e să se dea în spectacol… Sînt şi situaţii cînd spălătorul de imagine, copleşit de nesimţirea politicianului, se simte inutil şi ineficient. Nu orice mîrlănie poate fi îndreptată cu o scuză sau cu maimuţăreli de Don Juan! Ca să ocupi o poziţie centrală în viaţa unui astfel de politician, trebuie să ai o nesimţire din fier forjat. Cu alte cuvinte, se cere să fii mai mîrlan decît politicianul mîrlănit în toate cele… Drept recompensă pentru serviciile aduse în slujba politicianului cu lături, spălătorul este aruncat oricînd pe geam!