Spania a cucerit 19 dintre cele 27 de trofee europene puse în joc în ultimii 16 ani

Începând cu anul 2008, Spania a dominat fotbalul european prin echipa naţională și prin formațiile de club FC Barcelona, Atletico Madrid, FC Sevilla şi Real Madrid. Din 2008 şi până în 2016, naţionala Spaniei a cucerit de două ori titlul european, FC Barcelona a câştigat șase trofee, Atletico Madrid - patru, FC Sevilla - trei, iar Real Madrid - două. Spania va obţine al 18-lea trofeu după finala Ligii Campionilor, dintre Real Madrid şi Atlético Madrid, programată sâmbăta viitoare, la 28 mai, la Milano, pe stadionul „San Siro”, iar în august va urma al 19-lea trofeu, deoarece în Supercupa Europei, care va avea loc la 9 august în Norvegia, la Trondheim, se vor întâlni FC Sevilla şi învingătoarea UEFA Champions League, Real sau Atlético.

Luis Aragones, Vicente del Bosque, Josep Guardiola, Luis Enrique, Diego Simeone, Carlo Ancelotti, Quique Sanchez Flores şi Unai Emery sunt antrenorii care au adus 19 trofee europene pentru echipele spaniole.

O NOAPTE PERFECTĂ PENTRU COKE ŞI FANII SEVILLEI

Victoria echipei FC Sevilla din finala UEFA Europa League, 3-1 cu FC Liverpool (Gameiro 46, Coke 64, 70 / Sturridge 35), a fost una specială pentru Coke, căpitanul formației spaniole, care a reușit o dublă în partida disputată miercuri seară, pe stadionul „St. Jakob-Park” din Basel. „A fost o seară perfectă pentru toţi fanii Sevillei şi pentru mine. Nu prea sunt obişnuit să înscriu. Să dai două goluri în finală este un aspect pe care îl reţii toată viaţa. Am fost foarte norocos să joc în această finală. Meciul a fost destul de dificil. Liverpool a deschis scorul în ultimele minute ale primei reprize şi asta ne-a afectat foarte mult. Dar cred că am revenit foarte motivaţi în repriza secundă, cu dorinţă de reuşită şi încredere”, a declarat Coke, desemnat cel mai bun jucător al finalei. Fundaşul spaniol în vârstă de 29 de ani, pe numele său Jorge Andújar Moreno, a avut doar cuvinte de laudă pentru fanii Sevillei: „Suporterii englezi au fost majoritari (n.r. - pe arena din Basel), dar tot fanii noştri s-au auzit mai mult. Chiar ne-am simţit ca acasă. Ne-am revenit de fiecare dată când am fost în dificultate în acest sezon european. Am avut încredere în planul nostru de joc. Familia şi suporterii te readuc pe picioare atunci când lucrurile nu merg bine. Sevilla este un club mare graţie fanilor”.

Unai Emery, antrenorul echipei FC Sevilla, a declarat după câştigarea trofeului că jucătorii săi iubesc această competiţie (n.r. - FC Sevilla a câștigat ultimele trei ediții) şi le-a mulţumit fanilor pentru sprijinul extraordinar oferit, notează site-ul oficial al UEFA. „Iubim această competiţie. Este cupa noastră. Liverpool a dominat în prima repriză şi, în mod logic, ne putea învinge. Dar şi reversul este adevărat. Am jucat mult mai încrezători după ce am reuşit să egalăm. La pauză am încercat să ne reorganizăm, să aşezăm lucrurile limpede în cap. Liverpool este o echipă foarte bună şi s-a acomodat repede în meci. Noi aveam nevoie de încredere în forţele proprii. Echipa a făcut un pas în faţă după primul gol. Pur şi simplu trebuia să fim noi. Adevăratul succes este parcursul nostru până în finală. Ne-am bucurat de acest sezon de Europa League şi acum sărbătorim un nou trofeu. Aceste momente sunt unice, echipa le merită. Trebuie să celebrăm acest moment cu gândul la finala Cupei Spaniei de duminică”, a spus Emery.

KLOPP, NEMULȚUMIT DE DECIZIILE ARBITRILOR

Antrenorul german al echipei FC Liverpool, Jürgen Klopp, a declarat că jucătorii săi şi-au pierdut încrederea în planul de joc după primul gol primit, dar a criticat și deciziile arbitrului suedez Jonas Eriksson. „Nu am putut ajunge la nivelul nostru obişnuit. Nu am fost suficient de buni. Am marcat un gol frumos, am mai avut câteva ocazii şi un alt gol anulat şi 1-0 la pauză este un rezultat bun în mod normal, dar repriza a doua a fost o lovitură. Sigur, nu e bine să iei gol, dar nu asta a fost problema. Ceea ce s-a întâmplat după a fost o problemă, pentru că totul s-a prăbuşit. Jucătorii şi-au pierdut încrederea în planul de joc. Sunt responsabil pentru această prestaţie. Trebuie să mergem mai departe, să folosim această experienţă şi să fim mai puternici. Prima repriză a fost corectă și am meritat să conducem cu 1-0. La pauză, toată lumea îmi vorbea de două mâini (n.r. - ale fundașilor lui FC Sevilla în suprafața de pedeapsă). Au existat decizii care au fost toate împotriva noastră. Am pierdut multe finale și nu am avut niciodată decizii în favoarea mea. Însă primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când pierzi este să privești în primul rând prestația echipei tale”, a spus Klopp.

Tehnicianul german în vârstă de 48 ani a pierdut a cincea sa finală consecutivă, ultimele două cu FC Liverpool, echipă pe care a preluat-o în luna octombrie a anului trecut. La 28 februarie, „cormoranii” au fost învinși la loviturile de departajare de Manchester City, în finala Cupei Ligii Angliei. Cu Borussia Dortmund, Klopp pierdut finala Ligii Campionilor ediția 2012-2013 (1-2 cu Bayern Munchen), dar și două Cupe ale Germaniei, în edițiile 2013-2014 (0-2 cu Bayern Munchen) și 2014-2015 (1-3 cu VfL Wolfsburg).

ADURIZ, GOLGHETERUL UEL

Spaniolul Aritz Aduriz, atacantul formației Athletic Bilbao, s-a clasat pe primul loc în ierarhia golgheterilor la finalul actualei ediții din UEFA Europa League, cu zece goluri marcate, fiind urmat de congolezul Cedric Bakambu, atacantul echipei Villarreal, cu nouă goluri înscrise. Locul 3 a fost ocupat, la egalitate, cu câte opt goluri, de francezul Kevin Gameiro, marcator pentru FC Sevilla în finala cu FC Liverpool, și de gabonezul Pierre-Emerick Aubameyang, de la Borussia Dortmund.

