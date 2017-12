Spania atacă titlul în Class One Powerboat Championship

Spania intră în forţă în lupta pentru supremaţie în Class One Powerboat Championship, patronul Sergio Mora Carrasco anunţînd formarea unei noi echipe, Spirit of Spain, care va alinia la startul acestui sezon două ambarcaţiuni, Spirit of Spain 10 şi Spirit of Spain 88. Mutarea spaniolilor, care aduc în competiţie un nou producător de motoare şi un alt constructor de ambarcaţiuni, urcă numărul echipelor participante în acest sezon la nouă, în timp ce în concurs vor intra 13 ambarcaţiuni. Spirit of Spain 10 va avea la “timonă” un echipaj format din pilotul, şi totodată patronul echipei, Sergio Mora Carrasco (Spania), şi copilotul Giovanni Carpitella (Italia), care continuă astfel parteneriatul început anul trecut, la Dubai, în ultima cursă a sezonului, cînd au reuşit să încheie pe un impresionant loc 4. Cei doi vor concura pe o ambarcaţiune proiectată de Michael Peters, marca Outerlimits, dotată cu două motoare ChiefV8. A doua ambarcaţiune, Spirit of Spain 88, va fi pilotată de marocanul Mohammed Abdelkader Ahmed, care îl va avea alături pe italianul Christian Rivolta. Cei doi au debutat în Class One tot anul trecut, cu Roscioli Hotels Roma 88, la Dubai, iar în acest sezon vor concura pe o ambarcaţiune proiectată de acelaşi Michael Peters, dotată cu motoare Mercury-Class 1 V8.

Cuplul Carrasco - Carpitella se anunţă a fi un candidat puternic la titlul suprem, după ce a început anul 2009 în trombă. Cei doi au făcut senzaţie într-o altă competiţie din Orientul Mijlociu, XCAT Series, unde au dat o lecţie principalilor contracandidaţi din Class One, Al-Zafeen şi Bin-Hendi, cuplul campioanei mondiale en titre Victory. Carrasco şi Carpitella au cîştigat a doua cursa a sezonului în ambarcaţiunea denumită “La Vida Loca” şi, după ce au încheiat prima cursă pe poziţia a patra, conduc în clasamentul general al XCAT Series.