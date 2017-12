Spania cere 100 miliarde de euro

Oficialii de la Madrid au solicitat, ieri, în mod oficial ajutor european de până la 100 miliarde de euro pentru băncile sale, se arată într-o declaraţie a Ministerului Economiei de la Madrid. Luis De Guindos, ministrul spaniol al Wconomiei, a afirmat într-o scrisoarea adresată lui Jean-Claude Juncker, preşedintele Eurogrupului, că valoarea finală a asistenţei financiare va fi stabilită ulterior, dar ar trebui să fie suficientă pentru a acoperi toate necesităţile băncilor plus un capital tampon suplimentar. Oficialul spaniol a confirmat că intenţionează să semneze un memorandum de înţelegere pentru ajutorul financiar, care va include detaliile complete, până pe 9 iulie. Spania a dat publicităţii, săptămâna trecută, rezultatul auditului independent în care se estimează că sectorul său bancar are nevoie, pentru recapitalizare, de o sumă totală maximă cuprinsă între 52 şi 62 de miliarde de euro. Există un acord prin care prima tranşă a ajutorului va ajunge direct la băncile cu cele mai grave probleme, care deja au fost preluate de autorităţile de la Madrid prin intermediul Fondului public spaniol de sprijinire a sectorului bancar.

Şi băncile din Cipru sunt acum luate în vizor. Agenţia Fitch a revizuit în scădere de la BBB minus la BB plus în categoria junk, adică nerecomandat pentru investiţii, ratingurile Ciprului pe termen lung, în valută şi monedă locală, cu perspectivă negativă, din cauza expunerii băncilor locale pe Grecia. În schimb, plafonul de ţară a fost confirmat la AAA, nivel adecvat pentru statele din Zona Euro. Retrogradarea vine în principal ca urmare a expunerii celor mai mari trei bănci, Bank of Cyprus, Cyprus Popular Bank şi Hellenic Bank, la situaţia din Grecia şi mai puţin ca urmare a deteriorării aşteptate a calităţii activelor în Cipru. În plus pe lângă cei 1,8 miliarde de euro, adică (10% din PIB-ul ţării), de care are nevoie Cyprus Popular Bank, Fitch estimează că băncile cipriote au nevoie de injecţii substanţiale de capital, posibil până la patru miliarde de euro, adică circa 23% din PIB. Deşi majoritatea pierderilor sunt asociate cu expunerea băncilor cipriote la Grecia, rata creditelor neperformante pentru creditele interne din Cipru a crescut de asemenea semnificativ în ultimul an, deoarece economia s-a contractat iar şomajul a crescut.

Între timp, cancelarul german, Angela Merkel, a ajuns la un acord cu reprezentanţii landurilor federale ca să voteze, pe 29 iunie, legea ce include Pactul bugetar şi Mecanismul European de Stabilitate (MES). Pentru adoptarea acestei legi, Guvernul federal avea nevoie să-şi asigure majoritatea de două treimi necesară în cele două Camere ale Parlamentului german. Guvernul a obţinut sprijinul landurilor, ai căror reprezentanţi alcătuiesc Camera Superioară, care se temeau de efectul negativ al pactului asupra propriilor finanţe şi cereau ajutorul statului federal. Merkel dorea ca procesul de adoptare a legii să se desfăşoare rapid, îndeosebi pentru ca MES să devină operaţional din luna iulie. Mecanismul nu poate fi pus în aplicare decât după ce este ratificat de state cu o contribuţie de 90% la capital. Imposibil, deci, să se facă abstracţie de Germania, cel mai mare donator care contribuie cu peste un sfert din total. Punerea rapidă în aplicare a MES este aşteptată ca să asigure sprijinul pentru sectorul bancar din Spania.