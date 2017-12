Spania, cu gîndul la Italia

Chiar dacă Spania s-a calificat de pe primul loc al grupei D, cu maximum de puncte, selecţionerul Luis Aragones a fost dezamăgit de prima repriză a partidei cîştigată cu 2-1 în faţa Greciei, şi avertizează că, pentru meciul din sferturile de finală contra Italiei, jucătorii săi trebuie să fie mult mai concentraţi. “Am jucat lent în prima repriză şi de aceea am luat golul, dar ritmul a mai crescut în cea de-a doua parte a meciului, am reuşit să revenim şi mă bucur pentru această victorie. Noi am jucat cu gândul la Italia, iar grecii au jucat mai mult pentru mîndrie şi tocmai de aceea nu a fost un meci extraordinar. Acum însă, trebuie să ne concentrăm pe meciul cu Italia, din sferturile de finală. Va fi complicat, avem nevoie să dăm 110 la sută. Cred totuşi că echipa este pregătită pentru partide de acest gen. Jucătorii mei au învăţat foarte multe la Campionatul Mondial din 2006 şi acum ştiu cum să trateze întîlnirile la acest nivel”, a spus Aragones. Şi mijlocaşul spaniol Xabi Alonso, care a fost declarat omul meciului, a spus că jocul cu grecii nu a fost unul extrordinar, dar ceea ce e mai important abia acum urmează: “Am avut o primă repriză destul de dificilă, dar în final am reuşit să trecem peste greutăţi şi să cîştigăm acest meci. Acum urmează cel cu Italia, iar acesta va fi momentul adevărului pentru noi”.

De cealaltă parte, tehnicianul Greciei, Otto Rehhagel, care reuşea acum patru ani să ducă formaţia spre titlul european, a precizat că după acest meci nu prea are pe cine să dea vina pentru înfrângere: “Le-am spus jucătorilor că trebuie să ne luăm adio de la acest turneu final într-un mod demn şi asta am încercat să facem în partida cu Spania. După acest joc şi această înfrângere nu am pe cine să dau vina, nu există un vinovat anume. Nu am avut nici şansa de partea noastră. Ei au jucat mai repede, dar cred că am terminat cu fruntea sus”.

În sferturile de finală, Spania va întîlni Italia, într-un meci ce se va disputa duminică, 22 iunie, de la ora 21.45, pe Stadionul “Ernst Happel” din Viena.