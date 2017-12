Spania nu s-ar opune „iniţial“ unei Scoţii independente care să se alăture UE

Spania nu s-ar opune "iniţial" unei încercări din partea Scoţiei independente de a se alătura Uniunii Europene după ce Marea Britanie va fi părăsit Blocul comunitar, a declarat ministrul spaniol de Externe, într-un interviu acordat publicaţiei „El Pais“. Spania a fost văzută mult timp drept un obstacol în calea aderării la Uniunea Europeană a unei Scoţii independente, pentru a-i descuraja pe separatiştii din unele regiuni spaniole, comentează Reuters. "Iniţial, nu cred că am bloca acest lucru", a spus Alfonso Dastis, în interviul publicat duminică. Întrebat ce se va întâmpla cu Scoţia, oficialul a răspuns că aceasta va ieşi din UE când va ieşi Marea Britanie şi că restul rămâne de văzut. "Va ieşi din UE când iese Marea Britanie. Restul vom vedea. Spania nu vede cu ochi buni iniţiativa niciunui stat european de a lansa procese de fragmentare. Acestea fiind spuse, dacă, în aplicarea legilor sale, rezultatul acestui proces va fi o separare de Regatul Unit, orice parte din Regatul Unit care se va trasforma într-un stat şi va dori să adere la UE va trebui să solicite acest lucru. Şi să urmeze paşii care sunt stipulaţi", a spus Alfonso Dastis.

Premierul scoţian, Nicola Sturgeon, a cerut formal, vineri, Guvernului Marii Britanii, condus de Theresa May, să permită organizarea unui nou referendum privind independenţa Scoţiei, în contextul în care acum câteva zile Londra a declanşat procedura de ieşire din Uniunea Europeană. Într-o scrisoare cu caracter oficial, Nicola Sturgeon îi urează Theresei May succes în negocierile cu Uniunea Europeană, subliniind însă că pierderea de către Marea Britanie a accesului la piaţa comunitară este inevitabilă în contextul Brexit. "În aceste circumstanţe modificate, poporul Scoţiei trebuie să aibă dreptul de a-şi alege propriul viitor - pe scurt, de a exercita dreptul la autodeterminare. Prin urmare, vă scriu pentru a iniţia discuţiile preliminare între guvernele noastre în scopul ajungerii la un acord în virtutea clauzei prevăzute la Secţiunea 30 a Legii Scoţiei din 1998, pentru a se permite organizarea de către Parlamentul scoţian a unui referendum", i-a transmis Nicola Sturgeon Theresei May.

Parlamentul Scoţiei s-a pronunţat, pe 28 martie, în favoarea ideii premierului scoţian, Nicola Sturgeon, de organizare a unui nou referendum pentru independenţa faţă de Marea Britanie. Noul referendum pro-independenţă ar urma să fie organizat la sfârşitul anului 2018 sau începutul anului 2019. Recent, Theresa May a criticat dur Partidul Naţional Scoţian (SNP), al premierului Scoţiei, Nicola Sturgeon, acuzând formaţiunea că are o "obsesie" pentru independenţă, punând în pericol viitorul Marii Britanii.

Marea Britanie este formată din Anglia, Ţara Galilor, Scoţia şi Irlanda de Nord. Majoritatea britanicilor s-au pronunţat la limită, în iunie 2016, în favoarea ieşirii din UE, însă cei mai mulţi locuitori ai Scoţiei au votat împotriva Brexitului. Liderii scoţieni au semnalat în mai multe rânduri Guvernului Theresa May că ar putea organiza un nou referendum pro-independenţă faţă de Marea Britanie, pentru a putea menţine Scoţia în Uniunea Europeană. Semnale similare au fost lansate de lideri din Ţara Galilor şi Irlanda de Nord, sporind riscul destrămării Marii Britanii.

Scoţia a organizat în septembrie 2014 un referendum pe tema apartenenţei la Marea Britanie. Conform rezultatelor, 55,3% dintre scoţieni au votat atunci pentru rămânerea în Marea Britanie, 44,7% pronunţându-se în favoarea independenţei. În contextul stării generale de nemulţumire faţă de Brexit, un referendum pro-independenţă organizat acum ar conduce, cel mai probabil, la desprinderea Scoţiei de Marea Britanie.