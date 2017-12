Spania poate pierde o echipă

Primele cinci partide din manşa retur a play-off-ului UEFA Champions League pot aduce o mare surpriză - eliminarea unei echipe spaniole dintre grupele celei mai puternice competiţii de club din lume. Fără să fi început sezonul intern, FC Villarreal nu pare intrată în ritm de competiţie, în timp ce adversara sa, BK Odense, este în plin campionat. Lucru care a contat decisiv în tur şi care ar putea conta şi în returul din această seară. Situaţie identică şi în Cipru, unde Apoel are de recuperat un handicap de un gol, dar Wisla a fost imbatabilă în Europa până acum. Dacă Apoel şi Villarreal au pierdut fără să înscrie, pentru campioana Belgiei situaţia este ceva mai bună, Racing înscriind în Israel. Doar că trebuie s-o facă şi acum, în meciul retur, pentru a spera la calficare. Malmo FF are doar şanse teoretice la calificare, o victorie la trei goluri diferenţă fiind foarte greu de obţinut, mai ales dacă ne gândim la prestaţia din tur când suedezii au jucat modest. Deşi a învins doar cu 2-0, Bayern este net favorită la calificare în disputa cu FC Zurich, bavarezii fiind cu o clasă peste elveţieni. Programul din această seară, toate partidele începând la ora 21.45: Apoel Nicosia - Wisla Krakow (în tur: 0-1); KRC Genk - Maccabi Haifa (1-2); Malmo FF - Dinamo Zagreb (1-4); FC Villarreal - BK Odense (0-1); FC Zurich - Bayern Munchen (0-2; în direct la TVR 1).