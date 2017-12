Spania vrea să rupă tradiţia negativă cu Franţa

Spania, principala candidată la titlul european, ca deţinătoare a trofeului, va trebui să-i elimine pe vecinii francezi pentru a ajunge în semifinale. Ar fi o premieră pentru iberici, care, deşi au un bilanţ pozitiv în faţa Franţei, cu 13 victorii şi 11 înfrângeri în 30 de meciuri, nu au învins niciodată selecţionata ”cocoşului galic” într-un meci oficial! Mai mult, spaniolii au pierdut cinci din cele şase partide oficiale disputate cu francezii.

Campioana mondială en titre a câştigat Grupa C de la EURO 2012, cu două victorii şi o remiză, contra Italiei. Jocul Spaniei a fost departe de aşteptări, însă Croaţia şi Irlanda nu au fost adversari care să-i pună mari probleme. „Principalul pericol al Franţei este Benzema, alături de Ribery şi Nasri, care vor trebui supravegheaţi foarte strâns. El este unul dintre cei mai periculoşi atacanţi din lume, foarte precis în finalizarea acţiunilor şi foarte rapid. În plus, Franţa are un mijloc foarte puternic din punct de vedere fizic, ceea ce-i permite să exercite o puternică presiune. Este o echipă căreia îi place să-şi construiască atacurile din zona laterală”, a declarat Victor Valdes, portarul de rezervă al Spaniei. „Franţa are un stil de joc mult mai novator de când a fost preluată de Blanc. Jocul ei este mult mai bazat pe combinaţii sau pase scurte decât înainte. Cred că va fi unul dintre cei mai dificili rivali ai noştri la această competiţie”, a adăugat Javi Martinez.

Naţionala Franţei nu a rupt gura târgului la acest turneu final. A debutat în grupă cu o remiză insipidă împotriva Angliei (1-1), a învins apoi Ucraina cu 2-0, graţie unui forcing în debutul reprizei secunde, pentru ca ultimul meci să-i aducă prima înfrângere, 0-2 cu Suedia, echipă deja eliminată la acea oră! Acest eşec a provocat un mic ”cutremur” în vestiar, jucătorii făcându-şi reproşuri, apoi certându-se între ei şi cu selecţionerul Laurent Blanc. Rămâne de văzut dacă acesta a reuşit să calmeze spiritele mult prea încinse, pentru ca fotbaliştii francezi să se poată concentra numai la jocul foarte important care îi aşteaptă. „Sperăm într-un mare meci al lui Karim (n.r. - Benzema), dar nu numai din partea lui Karim, asta trebuie să se înţeleagă. S-a văzut împotriva Suediei că la un moment dat echipa adversă, din punct de vedere al colectivului, a fost mai bună decât noi. Împotriva Spaniei suntem obligaţi să facem un meci mare. Vom juca împotriva unei echipe unde doi-trei jucători pe posturile lor sunt cei mai buni din Europa, fiecare din jucătorii noştri va avea un mare client în zona sa, aşa că nu am probleme în a-i motiva. Dacă ei nu sunt motivaţi pentru a juca un astfel de meci, atunci este o altă problemă”, a declarat Blanc, care nu va putea conta în meciul de sâmbătă pe fundaşul Mexes, suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene. În locul său va evolua Koscielny.

Formaţiile probabile - Spania (antrenor Vicente del Bosque): Casillas - Arbeloa, S. Ramos, Pique, Alba - Xavi, Busquets, X. Alonso - D. Silva, F. Torres, Iniesta; Franţa (antrenor Laurent Blanc): Lloris - Debuchy, Rami, Koscielny, Clichy (Evra) - J. Menez (Ben Arfa), Nasri, A. Diarra, Cabaye (M’Vila), Ribery - Benzema. Arbitri: Nicola Rizzoli (centru) - Renato Faverani, Andrea Stefani (asistenţi) - Gianluca Rocchi, Paolo Tagliavento (asistenţi suplimentari) - toţi din Italia; Craig Thomson (rezervă - Scoţia).