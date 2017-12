„Spaniolii” Sarafu, Aita şi Tomescu se consideră nevinovaţi

Stilla Sarafu, Doru Aita şi Petrică Tomescu, interlopi din grupul „Spaniolu”, au fost audiaţi ieri de Judecătoria Constanţa în dosarul în care sînt acuzaţi că l-au agresat pe Usein Sali, din clanul rival „Fraţii”. Potrivit plîngerii depuse de Sali la data de 17 august 2006, Aita, Tomescu şi Sarafu l-ar fi bătut cu bestialitate vătămările suferite necesitînd internarea lui în spital. Conform actului medico-legal, Usein a avut nevoie de 70 de zile de îngrijiri medicale pentru a-şi vindeca rănile suferite. Anchetatorii au decis că plîngerea lui Usein trebuie cercetată separat pentru că, la momentul trimiterii în judecată a fraţilor Vasea, nu erau identificate şi audiate toate persoanele implicate în scandal. În plus era necesară o confruntare a celor trei cu Usein Sali. Aita, Tomescu şi Sarafu au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de vătămare corporală gravă şi lovire şi alte violenţe. Sarafu, care este arestat în alt dosar, a declarat că nu ştie nimic despre incidentul din seara de 6 august 2006. „Am aflat că Sali a fost victima unui accident de circulaţie la acea dată. De atunci, de cîte ori mă întîlneam cu el, făcea presiuni asupra mea ca să îmi retrag plîngerea în dosarul în care sînt eu victimă. Nu am avut nici un conflict cu Sali în august 2006!”, a susţinut Sarafu. Doru Aita şi Petrică Tomescu nu au recunoscut comiterea faptei de care sînt acuzaţi şi au spus că nu s-au văzut cu Usein în noaptea de 6 spre 7 august 2006. în schimb, Usein a povestit cu lux de amănunte cum a fost înjunghiat de cinci ori şi cum Aita i-a rupt mîna cu o sabie. „Am mers cu Mihăiţă Vasea la barul lui Aita pentru că cei doi aveau ceva de discutat. În perioada aceea eram prieten cu Tomescu şi Aita, mai ales că eram asociaţi la discoteca „Morgana”. Am stat la subsolul barului, unde au apărut, la un moment dat, Sarafu, Tomescu, Vanghelici, Sîrbu, Arinel şi alţii, toţi înarmaţi cu cuţite şi săbii!”, a povestit Usein. A urmat apoi o bătaie în toată regula care s-a lăast cu sînge şi cu oase rupte. „L-am văzut pe Vasea fugibd şi m-am luat după el. Vanghelici m-a oprit şi atunci am fost atacat cu cuţite din spate de Tomescu. Aita a vrut să mă lovească cu o sabie în cap, dar m-am apărat şi mi-a fracturat braţul. Nu ştiu de ce m-au bătut, aşa fără motiv. Ulterior, grupul celor trei mi-a transmis mesaje să îmi ţin gura că o păţesc mai rău. De aceea am spus prima oară la Poliţie că am avut un accident de maşină!”, a mai precizat Usein Sali. Pentru termenul următor vor fi citaţi cinci martori, printre care şi Arstocrates Chiriac, zis Arinel, arestat şi judecat pentru proxenetism.