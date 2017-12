Spărgător de case, prins în flagrant

Eliberat în urmă cu aproape două luni din penitenciar, unde a executat o condamnare de patru ani şi jumătate pentru furt din locuinţă, Memet Cocoş Toader, de 23 de ani, din localitatea tulceană Babadag, s-a întors din nou după gratii. El a fost prins în flagrant de poliţiştii Secţiei 4, în timp ce jefuia un apartament situat la parter, în blocul IS4, de pe strada Dezrobirii, din Constanţa. „Am sunat la uşă, am văzut că nu răspunde nimeni, apoi m-am dus la o fereastră lăsată deschisă şi am intrat. Am luat o brăţară şi un lanţ din aur. Am vrut să mai iau şi un telefon, un încărcător şi o cameră video, dar am auzit lumea strigînd afară şi am încercat să fug. Am băgat doar lanţul în buzunar.” Poliţiştii spun că au fost anunţaţi de unul dintre vecini, care l-a văzut pe hoţ intrînd în casă pe fereastră. Cînd au ajuns la bloc, oamenii legii l-au surprins pe infractor în bucătăria apartamentului, în timp ce încerca să sară pe geam şi să fugă. Poliţiştii au găsit apartamentul răvăşit şi mai multe bunuri pe care hoţul le adunase din casă, abandonate pe un pat. Oamenii legii au descoperit într-unul din buzunarele hoţului o brăţară din aur, în greutate de cinci grame, a cărei valoare a fost estimată la 450 lei. Bijuteria a fost returnată părţii păgubite. Tot asupra tînărului au fost găsite şase lame de ras despre care anchetatorii cred că puteau fi folosite de hoţ ca mijloc de apărare. Memet Cocoş Toader a fost reţinut în arest, pe bază de ordonanţă, 24 de ore şi urmează să fie prezentat, sîmbătă, procurorilor constănţeni cu propunere de arestare preventivă. Poliţiştii Secţiei 4 spun că Toader este recidivist cu numeroase furturi din locuinţe la activ. Individul şi-a început activitatea infracţională înainte de a împlini vîrsta majoratului, iar pînă la 23 de ani a fost încarcerat, în repetate rînduri, în Penitenciarul Poarta Albă. Anchetatorii nu exclud posibilitatea ca individul să fie autorul mai multor spargeri reclamate în ultima vreme, rămase cu autor necunoscut, însă vinovăţia bărbatului trebuie probată.