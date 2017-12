Spărgători de locuinţe cu state vechi, reţinuţi

Trei bucureşteni au fost prezentaţi cu propunere de arestare preventivă Tribunalului Galaţi, ei fiind suspectaţi de comiterea mai multor spargeri de locuinţe în trei judeţe. Cristian I., de 44 de ani, Vasile V., de 46 de ani şi Constantin C., de 54 de ani, sunt cercetaţi pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat cu consecinţe deosebit de grave şi constituire de grup infracţional organizat. Anchetatorii au stabilit că, în perioada iunie 2010 - august 2011, cei trei au comis 28 de spargeri, în judeţele Constanţa, Galaţi şi Brăila. După ce distrugeau butucul uşilor de acces în locuinţe, indivizii plecau cu bani, bijuterii din aur, aparatură electronică, valoarea prejudiciului total fiind de 216.360 de lei. Trei dintre cele 28 de furturi au avut loc în Constanţa. După două luni de filaj, cei trei au fost prinşi în noaptea de 9 spre10 august, după ce au jefuit o casă situată pe strada Dezrobirii, din Constanţa. Tot la Constanţa au şi fost prinşi, la câteva ore după spargerea dată, fiind reţinuţi în parcarea hypermarket-ului Carrefour. Asupra lor a fost găsită şi prada: mai multe bijuterii din aur şi bani. În maşina hoţilor au fost descoperite instrumentele folosite pentru spargerea locuinţelor. Au urmat percheziţii la domiciliile lor, unde s-au găsit 26.000 de euro, 5.500 de lei, bijuterii, laptopuri şi ceasuri de mână, bunuri care au fost confiscate. Anchetatorii spun că Vasile V. şi Constantin C. erau daţi în urmărire naţională şi internaţională din anul 2007, pe numele lui Vasile V. fiind emise două mandate de executare a pedepsei cu închisoarea de şase, respectiv patru ani, pentru furt de autoturisme şi furt din locuinţă. Pe numele lui Constantin C. există un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de şase ani pentru furt de autoturisme, precum şi un mandat de arestare preventivă de 30 zile pentru furt din locuinţă.