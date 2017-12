„Spărgătorul de nuci”, povestea fără anotimp

Teatrul pentru Copii şi Tineret (TCT) „a bifat” un nou succes cu povestea „Spărgătorului de nuci”, un titlu atractiv prin care s-au aniversat şi zece ani de la înfiinţarea instituţiei de cultură, sub această titulatură. Avanpremiera de sâmbătă seară - la fel ca şi „dubla” premieră de ieri (două reprezentaţii) - s-a bucurat de un succes nemaipomenit, sala TCT fiind arhiplină de fiecare dată. Actorii Rovena Paraschivoi, Daniela Manolache, Daniel Minciună şi Tiberiu Roşu au reuşit, preţ de aproape o oră, să aducă zâmbetele pe chipurile celor mici, dar şi ale celor care i-au însoţit, părinţi şi bunici.

ÎN LUMEA CELOR MICI Pe acordurile celebre ale lui Ceaikovski, „Spărgătorul de nuci”, în viziunea regizorului şi scenaristului Cristian Mitescu, a transpus publicul într-o lume de vis. Magia unei seri de Crăciun este prilej de visare pentru prichindeii de pe „scenă”, cum este şi micuţa Marie, dar şi pentru cei din sala de spectacole. Cel care face legătura între cele două lumi, realitate şi vis, dar şi între scenă şi sală, este naşul Drosselmayer, interpretat de Dan Minciună. El este când naşul Mariei, când povestitorul care îi îndemnă pe adulţi să nu spulbere visele copiilor. Naşul Drosselmayer are alura unui Gulliver în ţara... păpuşilor, mânuind „la vedere”, cu naturaleţe, marionetele-jucării, spre deliciul micuţei sale nepoate, Marie - ea însăşi o păpuşă. Totul se petrece spre deliciul micuţilor spectatori, care acceptă convenţia fără să-şi pună semne de întrebare, pentru că în lumea poveştilor totul este posibil şi fermecător, chiar şi visele cele mai năstruşnice.

De un mare succes s-a bucurat scena confruntării dintre şoareci şi Spărgătorul de nuci”. Cu o sinceritate neînfrânată de „reguli”, prichindeii au dat frâu liber propriilor trăiri şi nu s-au putut abţine să-şi exprime impresiile cu glas tare.

ÎN CURÂND, TEATRUL „CĂLUŢUL DE MARE” „Spărgătorul de nuci este un spectacol din marionete, cum noi nu am mai avut, cu doar patru actori. Deşi marionetele sunt mai greu de mânuit, actorii au reuşit să le dea viaţă astfel încât povestea să fie înţeleasă de cei mici, dar şi de cei mari”, a spus directorul Teatrului pentru Copii şi Tineret, Lică Gherghilescu, la finalul spectacolului. Referitor la momentul aniversar, acesta a menţionat: „În această lună s-au împlinit zece ani de când s-a „născut” Teatrul pentru Copii şi Tineret. În februarie 2003, am reuşit să înfiinţăm acest teatru cu sprijinul primarului Radu Mazăre, când am transformat secţia de Păpuşi a Teatrului „Ovidius” în Teatru pentru Copii şi Tineret. De atunci, suntem persoană juridică, iar publicul nostru a crescut şi paleta repertorială s-a diversificat”. „De luna viitoare, ne vom numi Teatrul pentru Copii şi Tineret „Căluţul de mare”. Am primit deja aprobarea de la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci)”, a mai spus Lică Gherghilescu.