„Spartan“ pentru SMURD

Premierul Victor Ponta a declarat vineri, la Sibiu, că până la finalul acestui an se va încheia dotarea la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), SMURD urmând să dispună de un avion de transport de mare capacitate, unul cu o capacitate mai mică şi opt elicoptere. „Anul acesta, mergem mai departe în zona de dotări şi vreau să vă gândiţi ce-am fi făcut, în necazuri cum a fost Muntenegru şi altele, dacă n-am fi reuşit să plătim şi să continuăm programul de înzestrare cu avioane de transport. La ISU am continuat şi finalizăm dotarea SMURD. Vor exista elicopter şi unitate mobilă în fiecare dintre cele opt regiuni. Sunt câteva dintre investiţiile de care s-a tot vorbit şi nu s-au găsit bani. Anul acesta, am găsit. În acest an se termină. Au venit deja şase elicoptere şi mai vin încă două anul acesta“, a declarat Victor Ponta. Totodată, el a menţionat că „avionul de transport al ISU, medical, a venit deja“, fiind realizat transferul de echipaje şi asigurată sursa de finanţare. „Până la finalul anului vine şi Spartanul, cel cu echipament medical. Vom avea un avion de transport de mare capacitate, unul de mică capacitate şi opt elicoptere“, a spus premierul, adăugând că „este meritul domnului Arafat“. Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Raed Arafat, a anunţat, luni, că până la sfârşitul anului toate cele opt regiuni de dezvoltare vor dispune de câte un elicopter SMURD, unul urmând să fie coordonat de la Cluj-Napoca şi să servească Regiunea de Nord-Vest.