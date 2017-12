Spaţiile pentru fumat din locurile publice, restricţionate!

Începînd cu 1 ianuarie 2009, spaţiile pentru fumat din locurile publice trebuie să fie delimitate şi asigurate cu ventilaţie. Inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) vor începe, de astăzi, un control la nivel naţional. Timp de două săptămîni, specialiştii vor urmări dacă sînt respectate prevederile Ordonanţei Guvernului 5/2008 privind modificarea şi completarea Legii 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Potrivit OU 5/2008, începînd cu 1 ianuarie 2009, în spaţiile publice închise, fumatul va fi permis numai în camere exclusiv dedicate acestui scop, ventilate, şi care să nu fie spaţiu de tranzit sau de acces. De la această dată, în restaurante şi baruri, spaţiile pentru fumat vor reprezenta maximum 50% din suprafaţa spaţiului alocat clienţilor şi va fi obligatoriu să se asigure ventilare şi izolarea lor de spaţiile pentru nefumători. Localurile cu o suprafaţă mai mică de 100 metri pătraţi, pot alege să funcţioneze fie ca unităţi în care se fumează, fie ca unităţi în care nu se fumează. Acest lucru trebuie adus la cunoştinţa publicului, prin panouri de afişare. Nerespectarea acestor prevederi se va sancţiona cu amenzi cuprinse între 2.500 lei şi 5.000 de lei. De asemenea, începînd cu 1 ianuarie 2009 s-a interzis comercializarea produselor din tutun în incinta şi în jurul spitalelor şi unităţilor de învăţămînt cu excepţia celor de învăţămînt superior.

De la 1 ianuarie 2009, legea prevede inscripţionarea de avertismente pe toate produsele din tutun. Prin OG5/2008 s-a decis că distribuirea gratuită a produselor din tutun tinerilor cu vîrsta sub 18 ani sau sponsorizarea pentru produsele din tutun a evenimentelor şi activităţilor destinate acestora sînt interzise. Potrivit actului normativ, este interzisă publicitatea la produsele din tutun în presa scrisă şi în orice alte publicaţii şi materiale tipărite, în sălile de spectacol, cinematografe sau alte tipuri de săli de proiecţie a materialelor vizuale destinate publicului. De asemenea, este interzisă publicitatea realizată prin intermediul mesajelor inscripţionate pe suprafeţele interioare şi exterioare ale mijloacelor de transport în comun, precum şi pe cele exterioare ale oricărui mijloc de transport, precum şi folosirea mărcilor produselor din tutun pe alte produse decît cele de tutun sau pe servicii care nu au legătură cu comerţul cu produse din tutun, cu excepţia acelor produse necesare fumatului, precum scrumiere, brichete, chibrituri. A fost interzisă şi publicitatea pentru produsele din tutun realizată prin crearea, comercializarea sau oferirea gratuită de jocuri, inclusiv cele destinate utilizării pe calculator, sau jucării care promovează fumatul sau în care este utilizată o marcă de produs din tutun. Actul normativ actualizează şi cuantumurile amenzilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor din Legea 457/2004. Astfel, distribuirea gratuită a produselor din tutun tinerilor cu vîrsta sub 18 ani se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice, respectiv cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice. Sponsorizarea pentru produsele din tutun a evenimentelor sau activităţilor destinate tinerilor sub 18 ani sau a evenimentelor şi activităţilor care se desfăşoară în unităţile medicale sau în unităţile de învăţămînt medico-farmaceutice se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.