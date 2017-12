Speak şi Adelina dorm cu câinii în pat

Deşi sunt împreună de numai două luni, Adelina Pestriţu şi Speak One au decis să se mute deja împreună. În apartamentul prezentatoarei nu locuiesc numai ei doi, ci şi alte patru suflete, cu care dorm în acelaşi pat. Când Speak s-a mutat în apartamentul spaţios al iubitei sale, nu a venit doar cu bagaje cu haine şi alte lucruri personale, ci şi cu două vietăţi. Mai exact, cântăreţul are doi câini, un buldog francez şi unul englez, pe care îi ia cu el inclusiv atunci când are concerte. Interpretul imnului staţiunii Mamaia nu a putut să îşi abandoneze „copiii“, în ciuda faptului ca Adelina are şi ea doi câini, un yorkshire terrier şi un bichon francez.

Având în vedere că focoasa brunetă a mărturisit, în repetate rânduri, că doarme cu cele două animale în pat, de acum încolo, Adelina va împărţi aşternutul nu numai cu iubitul său, ci şi cu cei patru câini.