Specialiştii germani repară inimile constănţenilor

Pentru prima dată în Dobrogea, pacienţii cu afecţiuni cardiace care au nevoie de intervenţii chirurgicale sunt operaţi fără ca inima să le fie oprită pe durata procedurii. La doi ani de la înfiinţarea Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară (CCC) din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, o echipă formată de medici specialişti de la Centrul Cardiologic MediClinic din Lahr/Baden, Germania, a venit la Constanţa cu o tehnică modernă. Începând de ieri şi până vineri, medicii germani, asistaţi de colegii lor constănţeni, vor opera o parte din pacienţii internaţi în clinica constănţeană. „În prezent, avem 14 pacienţi internaţi la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară Constanţa. Selecţia celor care vor fi operaţi în aceste zile a fost făcută în funcţie de leziunile pe care le prezintă, fiind aleşi cei care se pretează la această metodă”, a declarat dr. Marta Budu, medic şef în cadrul CCC. Echipa medicilor germani este formată din patru specialişti în chirurgie cardiovasculară şi anestezie. Este vorba de directorul unităţii sanitare, dr. Jurgen Enker, de medicul şef al Clinicii de Anesteziologie, prof. dr. Tejas Alexander, dar şi de alţi doi specialişti în chirurgie şi în aparatură medicală: dr. Kojcici Besnik şi Michael Rother.

ŞASE OPERAŢII ÎN TREI ZILE. Toţi medicii specialişti au o vastă experienţă în acest domeniu, fiecare dintre ei având la activ, până acum, cel puţin 25.000 de operaţii pe cord. „Faptul că o echipă de medici din Germania a venit pentru a opera în CCC dovedeşte că avem condiţii bune în Clinică şi că investiţia în această secţie a fost făcută cu cap. De asemenea, faptul că o clinică din Germania a acceptat să înveţe medicii constănţeni o tehnică modernă demonstrează încredere în capacitatea cadrelor medicale care lucrează în această unitate”, a declarat managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. Din cei 14 pacienţi internaţi, şase beneficiază, în aceste zile, de experienţa medicilor germani. Potrivit dr. Marta Budu, vor fi efectuate operaţii de bypass, precum şi de „implantare a unor valve speciale pentru bolnavii cu stenoză de aortă şi a unor inele speciale pentru pacienţii cu patologie valvulară mitrală, în condiţiile în care nu se rezecă valva respectivă, ci doar se reconstruieşte”. Până acum, la intervenţiile pe cord, inima era oprită, iar circulaţia sângelui era preluată de o pompă. Prin noua metodă, inima nu mai este oprită, ceea ce scade semnificativ riscurile pentru pacient. Medicii din Germania efectuează operaţii pe cord deschis fără a mai folosi tehnica de pompare extracorporeală a sângelui. „Folosirea acestei metode off-pomp este benefică pentru pacient, pentru care scade riscul apariţiei unor complicaţii specifice opririi şi repornirii inimii şi este şi mai puţin costisitoare. Este o operaţie mai pretenţioasă pentru chirurg, dar mai benefică pentru pacient”, a declarat directorul Centrului Cardiologic MediClin, dr. Jurgen Enker.

PARTENERIAT DE LUNGĂ DURATĂ. Dacă pentru o intervenţie chirurgicală asupra cordului în stilul clasic costul ajunge la 10.000 de lei, potrivit medicului şef din cadrul secţiei Anestezie – Terapie Intensivă a CCC, dr. Dorin Arhire, costul unei operaţii prin noua metodă este redus considerabil. În plus, şi perioada de recuperare a pacientului este mai scurtă. Prima operaţie a început ieri, la ora 9.00. „Sunt puţin emoţionat, după cum este şi normal, având în vedere că este prima operaţie. Sper să iasă bine. Medicii trebuie să îmi pună trei bypass-uri”, a declarat Valentin Apostol, primul pacient al medicilor germani. Mai puţin emoţionată a fost Tudora Gheorghe, de 74 de ani. „Am descoperit în aprilie, anul acesta, că am probleme cu inima, dar boala s-a agravat la sfârşitul lui august şi acum am nevoie de două bypass-uri. Am discutat cu medicii germani, care mi-au explicat procedura la care mă vor supune. Sunt foarte liniştită şi optimistă, nu mi-e frică deloc”, a povestit Tudora înainte de operaţie. Managerul SCJU a declarat că doreşte ca efectuarea acestei noi tehnici să devină tradiţie în cadrul CCC. „Intenţionăm să schimbăm tradiţia trenului care merge spre Bucureşti. Dorim ca pacienţii din Bucureşti să vină la Constanţa pentru a beneficia de cel mai bun tratament posibil. Dorim să ridicăm CCC la un nivel foarte înalt de performanţă. Potenţialul medicilor pe care i-am întâlnit astăzi îmi dă convingerea că vom reuşi acest lucru”, a declarat prof. dr. Tejas Alexander, originar din România. Atât conducerea unităţii sanitare constănţene, cât şi reprezentanţii centrului german, intenţionează continuarea parteneriatului pe termen lung, în aşa fel încât medicii constănţeni să beneficieze şi pe viitor de experienţa colegilor lor germani.