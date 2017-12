Specialiştii IT din România, plătiţi aproape ca în Occident

Piaţa românescă a forţei de muncă este tot mai dinamică, deşi echilibrul între cererea de profesionişti şi oferta slujbelor bine plătite pare mai fragil ca oricînd. Dacă pînă acum cîţiva ani un job într-o companie IT era la îndemîna oricărui informatician ieşit de pe băncile facultăţii, “explozia” salariilor din acest sector ţine tinerii departe de cîmpul muncii. Aşa se face că deşi în alte domenii de activitate tinerii absolvenţi abia cîştigă cîteva sute de euro lunar, fără a mai pune la socoteală sectoarele puternic afectate de criza forţei de muncă, salariile cerute de informaticieni au ajuns aproape la nivelul Europei Occidentale. Potrivit statisticilor Best Jobs, firmele de IT oferă tot mai puţine locuri noi de muncă, preferînd să atribuie sarcini suplimentare angajaţilor existenţi, din cauza costurilor prea mari cu salarizarea. Astfel, în prima jumătate a acestui an, slujbele din acest sector au crescut cu numai 27% faţă de perioada similară din 2007, comparativ cu media pe ţară de 86%. Reprezentanţii My Job susţin că firmele cele mai afectate de lipsa specialiştilor de pe piaţă sînt cele care şi-au propus să se extindă şi în provincie, pentru că cei mai mulţi salariaţi din IT lucrează deja în marile oraşe ale ţării. Dacă salariul mediu net lunar al unui programator junior în Java este de 1.200-1.300 euro, un programator avansat ajunge să cîştige între 2.500 şi 3.000 euro pe lună. Reprezentanţii agenţiilor de recrutare susţin că salariile nete pentru programatori au atins aproape nivelul celor din Vest, fapt ce a determinat companiile să crească eficienţa angajaţilor existenţi, pentru a-şi eficientiza costurile cu forţa de muncă. “Programatorii au devenit o resursă scumpă. Salariile în Bucureşti au crescut foarte mult în ultimii patru ani, ajungînd ca un programator cu pînă într-un an de experienţă să cîştige cel puţin 1.000 de euro”, a declarat directorul de marketing al Neogen, Constantin Ferseta. De cealaltă parte, reprezentanţii companiilor de IT susţin că, pentru a-şi fideliza angajaţii, pe lîngă un salariu motivant, le oferă bonusuri pentru atingerea obiectivelor, excursii, traininguri pentru dezvoltarea carierei şi asigurări medicale sau pensii private. Într-un clasament pe regiune al salariilor programatorilor, angajaţii români ocupă poziţia a patra după Cehia, care are o medie a veniturilor de 2.000 euro, Ucraina şi Slovacia. În ceea ce priveşte salariul mediu pentru aceeaşi poziţie în Europa de Vest, cel mai bine plătiţi sînt programatorii germani, cu lefuri de peste 3.000 de euro, urmaţi de cei francezi care primesc 2.800 de euro lunar.