Specialiştii JICA au prezentat raportul studiului pentru reabilitarea plajele româneşti

Specialiştii Agenţiei pentru Cooperare Internaţională din Japonia (JICA) au prezentat, vineri, raportul studiului pentru reabilitarea plajelor româneşti, dar şi prioritatea realizării lucrărilor pe baza vitezei de eroziune din fiecare zonă a coastei, între Năvodari şi Vama Veche. Studiul, care a costat aprox. două milioane euro, a fost elaborat la cererea Guvernului României, cu acordul şi cu fonduri de la Guvernul Japoniei. Specialiştii JICA au declarat că reabilitarea plajelor Mamaia Sud şi Eforie Nord va costa 44 de milioane de euro. Dacă autorităţile române vor reuşi să se încadreze în prgramul de acţiune sugerat de japonezi, lucrările de reabilitare a plajelor ar putea începe în 2008. În urma evaluărilor vitezei de eroziune a plajelor, specialiştii JICA au stabilit că prima urgenţă o reprezintă lucrările de protecţie şi înnisipare a plajei Mamaia Sud, cuprinsă între hotelurile Parc şi Doina. Profesorul emerit al Universităţii Naţionale din Yokohama, Yoshimi Goda, a explicat că această zonă de plajă are, în unele locuri, o lăţime de doar 10 metri, iar viteza de eroziune este de aprox. 2 metri pe an. Japonezii au propus înnisiparea plajei cu un aport de 224.000 de metri cubi de nisip, pe o lungime de 1,2 kilometri, fapt care va aduce un plus de şase hectare de plajă. Nisipul necesar lucrării urmează să fie adus pe Dunăre, cu ajutorul unor barje, pînă în Portul Basarabi, de unde va fi preluat cu autocamioane. În paralel, trebuie reabilitate două diguri sparge-val, pentru a se limita acţiunea agresivă a mării. Costurile lucrărilor pentru plaja Mamaia Sud se ridică la 11,53 milioane de euro, sumă ce va fi obţinută din fonduri structurale. Plaja de la Eforie Nord, cuprinsă între hotelul Steaua de Mare şi portul turistic, are nevoie de lucrări mult mai ample, care implică aducerea a 467.000 de metri cubi de nisip, tot pe o lungime de 1,2 kilometri, fapt care va genera un plus de 12 hectare de plajă. De asemenea, un dig perpendicular pe ţărm va trebui prelungit cu 60 de metri în mare, iar lucrările trebuie să prevadă şi amenajarea a două diguri tip sparge-val submerse, în dreptul sectorului de plajă. Costul acestei operaţiuni este evaluat la 28,72 milioane de euro, bani care se preconizează să fie atraşi tot din finanţări europene. Soluţiile tehnice de realizare a înnisipării şi costurile reale ale lucrărilor se vor şti cu exactitate abia după organizarea licitaţiilor internaţionale de atribuire a lucrărilor, întrucît constructorii ar putea oferi soluţii mai ieftine şi mai rapide de transport al nisipului. Specialiştii japonezi au estimat că lucrările la Mamaia Sud şi Eforie Nord ar putea începe în vara anului 2008 şi s-ar putea finaliza după aprox. un an şi jumătate, pe fiecare sector de plajă. Directorul Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral, Ionel Manafu, a dat asigurări că lucrările nu se vor executa în timpul sezonului estival, pentru a nu afecta activitatea turistică a staţiunii, lucru care ar putea majora substanţial timpul de executare al înnisipărilor. Specialiştii JICA au mai spus că termenul începerii lucrărilor depinde foarte mult de modul în care autorităţile române, în special Ministerul Mediului şi Ministerul Finanţelor Publice, care este responsabil de găsirea unor surse de finanţare, reuşesc să se încadreze în programul de acţiune schiţat în cadrul master-planului. Pe 29 martie este prevăzută o dezbatere publică a proiectului, la Institutul de Cercetare şi Dezvoltare Marină Grigoe Antipa din Constanţa.

În ceea ce priveşte posibilitatea construirii unor porturi turistice pe litoralul românesc, specialiştii japonezi au declarat că nu au calculat impactul acestor investiţii asupra zonei costiere pentru că în acordul încheiat între Guvernul român şi cel japonez nu a fost specificat acest aspect. Cu alte cuvinte, Guvernul român nu a luat în calcul aceste aspecte, deşi era la curent cu intenţia autorităţilor locale de pe litoral de a face astfel de investiţii în staţiuni. Yoshimi Goda a declarat, în acelaşi timp, că, după părerea sa, şoseaua de coastă s-ar putea realiza dacă Ministerul Mediului şi Primăria Constanţa ar ajunge la un acord.