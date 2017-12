Specialităţi fără specialişti calificaţi

În contextul exodului specialiştilor calificaţi - pentru care guvernanţii stau liniştiţi, cu mâinile în buzunare, fără să realizeze dezastrul care se apropie – reprezentanţii Colegiului Medicilor din România (CMR) continuă să atragă atenţia asupra pericolelor de funcţionare a sistemului sanitar. Preşedintele CMR, prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, a explicat că dezechilibrele majore, deficitele care pot pune în pericol funcţionarea sistemului medical românesc se înregistrează la nivelul unor specializări precum anestezia şi terapia intensivă, unde nu avem acoperit decât 40% din necesar. „Mai sunt problematice şi specializări importante precum chirurgia, cardiologia, medicina internă, care sunt, de fapt, şi specialităţile solicitate pe piaţa de muncă europeană, şi nu numai. De asemenea, anatomia patologică este o specializare medicală în deficit de specialişti. Toate aceste categorii de specializări medicale sunt absolut necesare, fără ele nu se poate asigura un sistem medical funcţional şi, din păcate, deficitul este major şi există riscul să se mărească”, atrage atenţia preşedintele CMR. El crede că problemele ar putea fi mult mai mari atunci când doctorii vor avea obligativitatea să respecte reglementările europene care prevăd, în funcţie de fiecare specialitate medicală în parte, un număr maxim de ore lucrate şi de proceduri medicale realizate. „Adică, în medie, un medic ar trebui să lucreze aproape 40 de ore pe săptămână. Noi am primit derogare în fiecare an de la această directivă, dar va trebui să fie aplicată peste trei ani. Şi atunci se vor închide multe unităţi medicale, pentru că, de exemplu, directiva obligă la timp liber plătit după gardă şi la un număr maxim de acte medicale pe care un doctor are dreptul să le efectueze”, mai spune prof. dr. Astărăstoae, precizând că toate acestea se vor face pentru ca pacientul să nu fie consultat şi tratat de un medic epuizat de muncă.