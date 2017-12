Specii de păsări protejate în Deltă

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) implementează proiectul DANUBEPARKS Danube River Network of Protected Areas - Development and Implementation of Transnational Strategies for the Conservation of the Natural Heritage at the Danube River, Reţeaua de Arii Protejate Dunărene - Dezvoltarea şi Implementarea de Strategii Transnaţionale pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării. Unul din scopurile înfiinţării acestei reţele este îmbunătăţirea conservării naturii în ariile protejate dunărene precum şi schimbul de experienţă în managementul aplicat în aceste arii naturale. În acest sens, în perioada 12-16 ianuarie a.c., o delegaţie din cadrul ARBDD Tulcea a efectuat o deplasare în Parcul Naţional Duna - Drava din Ungaria şi Parcul Kopacki Rit din Croaţia. Grupul de lucru dedicat Păsărilor s-a reunit în localitatea Kolked din Ungaria la care au participat reprezentanţi ai ariilor naturale protejate şi experţi din Germania, Austria, Ungaria, Serbia, Croaţia, Bulgaria şi România. Discuţiile s-au axat pe Strategia Vulturului Codalb şi toţi partenerii au avut ocazia să înveţe din măsurile de conservare aplicate şi să afle principalele probleme şi interese ale celorlalţi parteneri de proiect. Participanţii din partea ARBDD Tulcea au prezentat istoricul situaţiei codalbului în Dobrogea, şi în particular pe teritoriul RBDD, şi perspectivele evoluţiei populaţiei acestuia. În a doua parte a întâlnirii a fost prezentată activitatea de monitorizare a vulturului codalb în arii protejate unde acesta este frecvent întâlnit şi a avut loc un schimb de informaţii utile referitoare la protecţia acestei specii. Întâlnirea a oferit prilejul discutării strategiei comune pentru Prundăraşul Gulerat Mic şi Lăstunul de Mal. Excursiile în teren din Parcul Naţional Duna Drava şi Parcul Natural Kopacki-Rit s-au focalizat pe Vulturul Codalb putându-se observa mai multe cuiburi întrucât majoritatea perechilor reproducătoare de pe traseul Dunării trăiesc în această zonă. Proiectul DANUBEPARKS va materializa protecţia vulturului codalb în ARBDD Tulcea prin demararea a patru direcţii de acţiune astfel: mMonitorizarea acestei specii prin folosirea de inele colorate, proiect început în 1976 în Suedia şi la care, prin acest proiect, aderăm în acest an. Inelele colorate vor indica zona de provenienţă a exemplarului inelat şi anul inelării; monitorizarea codalbului folosind telemetria satelitară. Prin acest program se vor fixa emiţătoare satelitare pe un adult şi un juvenil de codalb, urmărindu-se pe o perioadă de trei ani dinamica deplasărilor lor; informarea pe viu a publicului interesat despre activitatea la un cuib de codalb prin intermediul unei camere web fixată la cuib; construirea şi montarea unui număr de 10 cuiburi artificiale şi monitorizarea lor. Toate aceste acţiuni sunt programate a fi realizate pe o perioadă de 3 ani.