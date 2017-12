Spectacol al Circului “Acquatico Bellucci” în beneficiul sinistraţilor

După ce a străbătut România în lung şi-n lat, din Banat şi Transilvania, pînă în Moldova şi apoi Oltenia, cel mai mare circ acvatic din lume se „dă în spectacol” şi la Constanţa. Povestea Circulului “Acquatico Bellucci”, începută undeva pe la 1.800, într-un mic cartier din Roma, dar mai ales a artiştilor pentru care viaţa este întotdeauna ca o cuşcă cu rechini sau crocodili, impresionează nu doar la capitolul reprezentaţie. Amplasat într-un cort în Satul de Vacanţă, unde artiştii acrobaţi din Italia surprind la fiecare spectacol cu numere unice de dresaj cu crocodili de Nil, pinguini, hipopotami sau şerpi veninoşi, circul acvatic dă o adevărată lecţie de umanitate. Impresionaţi de tragediile prin care trec victimele inundaţiilor din Moldova şi Maramureş, conducerea circului “Acquatico Bellucci” a decis să întindă o mînă de ajutor celor atît de loviţi de furia apelor. “Vrem să acordăm sprijinul nostru financiar celor care au rămas fără case, dar şi să sensibilizăm opinia publică în această problemă. Noi am mai fost în turnee naţionale în România, inclusiv în Moldova, astfel că de multe ori am susţinut poate spectacole în faţa celor loviţi de inundaţii. Avînd în vedere că oriunde am fost în această ţară, ne-am simţit foarte bine, nu puteam rămîne indiferenţi la ceea ce se întîmplă cu aceşti oameni. Am hotărît ca, pe 14 august, la ora 18.00, să susţinem un spectacol pentru sinistraţi. Este vorba de cel puţin 10.000 de lei, banii care vor ajunge cu siguranţă la sinistraţi”, a declarat unul dintre artiştii circulului, Emilio Savio. Acesta a fost susţinut de directorul Circulului “Acquatico Bellucci”, Sonny Medini, care a afirmat că resortul acestei acţiuni nu a fost neaparat dorinţa de a strînge cît mai mulţi bani în urma spectacolelor susţinute pentru constănţeni, ci dorinţa de a ajuta cu adevărat nişte oameni loviţi de necazuri. “Multă lume ne întreabă pe unde mergem dacă sîntem italieni, însă noi le răspundem că sîntem oameni. Dacă mergem în Spania sîntem spanioli, în Germania sîntem nemţi, iar dacă este vorba de România, iată, sîntem români. Stăm de mult timp în această ţară, a devenit chiar o casă a noastră, aşa că nu putem să nu ajutăm dacă avem ocazia”, a afirmat Medini. Pe de altă parte, directorul Direcţiei de Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Constanţa, Petrică Munteanu, s-a arătat încîntat de colaborarea dintre municipalitate şi această celebră companie de circ din Italia. “Este un gest umanitar extraordinar şi trebuie remarcat modul în care aceşti oameni îi sprijină pe sinistraţi. Am văzut cîteva spectacole susţinute la Piaţeta Cazino de aceşti artişti, astfel că vă pot spune că cei prezenţi au fost realmente încîntaţi de reprezentaţii. După ce vor fi strînşi cei 10.000 de lei promişi sinistraţilor, vom face toate formalităţile pentru ca banii să ajungă în conturile bancare”, a declarat Petrică Munteanu.