Spectacol aniversar la Delfinariu

La un an de la sosirea delfinilor Ni Ni, Pei Pei şi Chen Chen la Delfinariul din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa, conducerea instituţiei le pregăteşte iubitorilor de mamifere marine un show de zile mari. Marele spectacol va avea loc pe 15 iunie, data la care, în urmă cu un an, Ni Ni, Pei Pei şi Chen Chen au fost văzuţi pentru prima dată de publicul spectator la Constanţa. Pe 15 iunie 2010 delfinii au oferit primul lor spectacol. Cu destul de puţine exerciţii la acel moment, Ni Ni, Pei Pei şi Chen Chen au reuşit şi i-au încântat pe spectatori, mai ales că românii nu mai văzuseră de mulţi ani la Constanţa un spectacol oferit de mai mulţi delfini. În plus, vizitele turiştilor la Delfinariu se răriseră considerabil după moartea lui Mark, vedeta incontestabilă a CMSN, unde a activat timp de trei decenii. „Cei care au fost la primele demonstraţii oferite de cele trei vedete ale noastre vor observa o schimbare majoră. După un an de muncă, delfinii au învăţat exerciţii noi şi sunt capabili să ofere spectacole mult mai complexe. Ne putem lăuda cu performanţe ale delfinilor, însă mai este mult de muncă şi în permanenţă vor învăţa ceva nou pentru a surprinde publicul“, a declarat directorul CMSN, Adrian Mînăstireanu. Cu mari eforturi, după o muncă de câţiva ani, delfinii au fost aduşi anul trecut din China. Ei au ajuns în bazinele Delfinariului pe 29 mai 2010, însă au putut fi văzuţi de publicul larg abia pe 15 iunie, după două săptămâni de recuperări.