Spectacol auto, în weekend, la Motul Motorsport Event

Devenit tradițional în Constanța, în parcarea de la Maritimo Shopping Center, evenimentul automobilistic Motul Motorsport Event, organizat de Clubul Sportiv Seaside Roads și ajuns la ediția a șasea, propune pentru anul 2016 o premieră absolută. Sâmbătă și duminică, în cadrul său, amatorii de adrenalină vor putea să ia startul la prima etapă din acest an a Campionatului Internațional de autoslalom, o competiție la care poate participa orice posesor de permis auto, cu vechime de maximum un an, cu mașina proprie, indiferent dacă ea este sau nu pregătită pentru concursuri auto. Toți participanții vor primi licență de sportiv profesionist valabilă un an de zile și vor putea să se înscrie și la startul etapelor următoare. „Acest campionat de autoslalom stă la baza automobilismului de performanță, iar prin intermediul său orice pasionat de pilotaj poate ajunge pilot profesionist. Autoslalomul este o disciplină sportivă prin care omul obișnuit poate să acceadă la o competiție auto în cadru organizat, indiferent de mașina pe care o deține”, a declarat principalul organizator al evenimentului auto, Darius Petre.

„Vom asigura asistența medicală de urgență în cele două zile de competiție, dar vom încerca și să creștem nivelul de educație medicală a populației. Pe parcursul evenimentului auto vom desfășura și diferite activități, cum ar fi o simulare de intervenție la un accident rutier, însă vor fi și demonstrații în care vor fi implicați spectatorii, pentru a înțelege cât de important este să cunoaștem procedurile de prim ajutor”, a spus Mădălina Petrov, de la Asociația Studenților și Medicilor Voluntari, la conferința de presă organizată joi, la Maritimo Shopping Center. „Vreau să punem accentul și pe această asigurare a asistenței medicale la un eveniment auto, pentru ca participanții să fie conștienți că pot concura în deplină siguranță”, a adăugat Darius Petre.

Adrian Gorcea, director executiv la Avia Motors, a anunțat că pune la dispoziția lui Darius Petre, organizatorul competiției de la Constanța, o mașină Skoda Fabia de 190 CP cu care să participe la Campionatul Internațional de autoslalom. „E o mașină mai bătrână, mai cu experiență, care a participat la Campionatul Național de viteză în coastă și pe care au pilotat-o mai multe vedete, cum ar fi George Vintilă, Crina Abrudan, Marian Drăgulescu, Alexandra Ungureanu sau Monica Iagăr”, a precizat Gorcea. Cu ocazia Motul Motorsport Event, Avia Motors va oferi un bonus de 9.000 de lei pentru fiecare mașină nouă cumpărată, dar și posibilitatea posesorilor de mașini cu anul de fabricație înainte de 2012 de a exectua o revizie completă cu maximum 555 de lei.

Organizatorii au pregătit spectatorilor mai multe surprize, inclusiv o tombolă cu premii și posibilitatea de a parcurge circuitul în calitate de copiloți ai participanților. Și-au anunțat prezența patru concurenți din Republica Moldova, dar sunt așteptați și participanți din Bulgaria. „Așteptăm cel puțin 35 de participanți, pentru că la Campionatul Internațional de autoslalom se poate înscrie oricine. Vom avea demonstrații de drift și de karting, dar și multe alte surprize”, a menționat Darius Petre.

Sâmbătă, între orele 8.30 și 10.30, vor avea loc înscrierile și verificările tehnice ale autoturismelor. Între 11.00 și 16.00 sunt programate antrenamentele, urmate de calificări (16.00 - 18.00), care vor avea doar rolul de a stabili ordinea în care se va concura a doua zi. Duminică, între 11.00 și 13.00 este programat warm-up-ul, iar concursul propriu-zis se va desfășura între 13.00 și 15.30.