Spectacol baschetbalistic la Sala Sporturilor și Sala „Tomis”

Vineri seară, în Sala Sporturilor, a doua ediție a All Star Game-ului baschetului amator constănțean a contabilizat în tribune aproximativ 800 de iubitori ai acestui sport, care au putut urmări trei partide atractive. În meciul rezervat persoanelor cu dizabilități, „Albii” s-au impus cu scorul de 8-6 în confruntarea cu „Galbenii”, iar în duelul demonstrativ al copiilor de la Baschet Club Athletic Constanța scorul a fost egal, 4-4. În mult așteptatul All Star Game, Pescărușii (Seagulls) s-au revanșat pentru înfrângerea de la prima ediție, și au câștigat confruntarea cu Delfinii (Dolphins), scor 87-63, la pauză 54-31. Evoluția scorului: 4-0, 4-14, 17-34, 49-70, 57-78. MVP-ul partidei a fost „pescărușul” Sergiu Ursu. Concursul de aruncări de trei puncte a fost câștigat de Ştefan Nicola, iar cel de dunk-uri, de Graţian Pintea. „A fost un spectacol adevărat. Am demonstrat că baschetul poate avea viitor în Constanţa și sperăm cât mai curând să punem bazele unui echipe de ligă secundă”, a declarat Andrei Talpeş, președintele Asociației Terra Semper Fidelis Perspectivă pentru Viitor, organizatoare a evenimentului alături de Liga de Baschet Amator din Constanța, Asociația Județeană de Baschet Constanța și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța.

Sâmbătă, la Sala „Tomis”, a avut loc și a doua ediție a turneului „Schools Battle”, rezervat elevilor din școlile generale și liceele constănțene, clasamentele fiind următoarele - școli generale, feminin: 1. Pensionarele din 29, 2. Delfinii Traian, 3. Traian Champions; masculin: 1. Mihai Viteazu's Army, 2. Power of Blaga, 3. Traian Air Baller; licee, feminin: 1. Lps Wildcats, 2. Luceafărul Eminescu, 3. Decebal Girls; masculin: 1. Decebal Warriors, 2. Traian Connection, 3. LPS Star.

