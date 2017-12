Spectacol caritabil pentru verişoara Celiei

Familia frumoasei cântăreţe Celia are parte de o nouă încercare. După ce tatăl artistei s-a stins din viaţă, anul trecut, o altă rudă a acesteia trece prin momente grele, aflând că este grav bolnavă. Iuliana, verişoara Celiei, din Hunedoara, are cancer, iar solista a trecut direct la fapte, pentru că fata are nevoie urgent de resurse financiare.

„Dragii mei hunedoreni, am ales să mă implic de multe ori în spectacole caritabile, dar n-am crezut că va ajunge vremea când am să cer ajutor pentru cineva foarte drag mie. Da, verişoara mea a fost diagnosticată cu cancer de gradul 4. Îmi doresc din suflet ca Sala Sporturilor să fie plină. Mulţumesc din inimă colegilor mei artişti şi tuturor celor care s-au oferit să ne ajute. Biletul costă doar 20 de lei, faceţi un act caritabil şi, în acelaşi timp, vă bucuraţi de aceşti artişti cu suflet mare. Doamne ajută!\", a scris cântăreaţa pe Facebook.

Concertul caritabil organizat de Celia are loc, mâine seară, la Sala Sporturilor din Hunedoara, iar printre artiştii care au decis să se implice se numără producătorul ei, constănţeanul Costi Ioniţă, trupa Alb Negru, solistul Morris şi David Deejay.