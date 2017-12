Spectacol cromatic pe Plaja H2O din Mamaia

În aşteptarea vacanţei, elevii de la clasa de design a Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria” au renunţat, preţ de câteva ore, la sălile de clase, preferând azurul mării, soarele şi nisipul Plajei H20. Însoţiţi de profesoara lor de design, Daniela Gheorghiu, ei s-au lăsat purtaţi de... valurile inspiraţiei şi au răspuns pozitiv invitaţiei lansată de managerul Plajei H20, braşoveanul Călin Şerban: aceea de a-şi lăsa amprenta creativă pe barul şi măsuţele terasei H2O. Atelierul de creaţie a început, ieri, în prima parte a zilei, cu alegerea/ împărţirea culorilor, puse la dispoziţie de către „beneficiarul” operelor de artă cu utilitate practică.

„Este ultima şedinţă de atelier. Pentru că am colaborat foarte bine, de-a lungul acestui an şcolar, am zis că ar fi păcat să nu încheiem printr-un atelier de creaţie, în afara şcolii, la fel de distractiv ca cele de până acum. Cei de la H20 au fost foarte receptivi şi ne-au pus la dispoziţie materiale. Ne-am gândit la motive marine, la sporturile de vară, la motive hawaiene şi tribale”, a declarat profesorul coordonator Daniela Gheorghiu.

INSPIRAŢIE ŞI NONCONFORMISM „Accesorizate” cu ochelari de soare, costume de baie şi cu un „bagaj” consistent de imaginaţie, adolescentele care au ajuns primele şi s-au impus numeric faţă de colegii lor... designeri - care au sosit mai târziu la locul de întâlnire, „răpiţi”, probabil de „peisajul” estival - s-au grupat pe echipe, în funcţie de afinităţile creative. Pe iarba aflată la câţiva metri de mare, sub umbrarele din stuf sau pe plajă, sub umbrele-corturi în formă de stea de mare, inspiraţia nu s-a lăsat mult aşteptată. Tema a fost... liberă, la alegerea viitorilor designeri, inspiraţi la faţa locului.

Spectacolul cromatic oferit de participanţii la atelier a avut ca „materie primă” vopseaua galbenă, albastră, verde sau roşie, „stinsă” cu puţin alb, pentru a contura şi potenţa euforia de culori.

„Această activitate vine din dorinţa de a da o pată de culoare plajei H2O, care dintotdeauna s-a remarcat, în comparaţie cu celelalte plaje: este genul mai „cool”, mai... altfel. Încercăm să fim altfel decât ceilalţi: nonconformismul extrem, sporturile extreme se practică aici: schi nautic, kitesurfing, surf. Ştiu că tinerii aceştia nu mă vor dezamăgi, pentru că au talent”, a spus, ieri, în timpul atelierului de creaţie, managerul Plajei H2O, Călin Şerban, instructor sportiv şi unul dintre pionierii kitesurfing-ului în România.