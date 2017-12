Spectacol cu vele la Regatta Beneteau - NauticLife

La finalul săptămânii, trecute a avut loc cea mai mare întrecere a ambarcaţiunilor cu vele din România, Regatta Beneteau - NauticLife, care a avut cartierul general la Marina Limanu Life Harbour, cea mai mare marină privată din ţară. Evenimentul, ajuns la a treia ediţie, a fost deschis vineri, când au fost programate înscrierile şi inspecţiile ambarcaţiunilor, iar în cursul serii s-a desfăşurat şedinţa cu skipperii. Spre surpriza organizatorilor, numărul participanţilor a fost mai mare decât cel aşteptat, la startul întrecerii aliniindu-se 25 de ambarcaţiuni româneşti, a căror valoare s-a ridicat la peste 2 milioane de euro. Acestea au fost împărţite pe trei categorii, racer - rezervată bărcilor destinate competiţiilor de yachting, cruiser - rezervată bărcilor de agrement, şi monobrand Beneteau First 21.7 - rezervată ambarcaţiunilor cu aceleaşi caracteristici, fabricate de principalul sponsor al întrecerii, Beneteau. “Este foarte plăcut să fii pe mare, să concurezi cu celelalte echipaje şi să încerci să ajungi la sosire înaintea lor. Este nevoie de pasiune, pentru că altfel nu poţi faci asta”, a spus Adrian Poparadu, unul dintre skipperi. Sâmbătă, în prima zi a competiţiei, cele 25 de ambarcaţiuni au luat startul într-o cursa costieră pe ruta Mangalia - Vama Veche - Mangalia, iar duminică au avut loc două curse inshore, pe un traseu marcat cu trei balize, în largul Portului Mangalia. “Totul a ieşit foarte bine, mai ales că am avut cel mai mare număr de ambarcaţiuni prezente la o cursă de acest gen în România. Toţi cei prezenţi sunt mari pasionaţi ai yachtingului şi ne-am bucurat că le-am putut oferi cadrul şi condiţiile pentru buna desfăşurare a întrecerii”, a declarat Octavian Firu, Director General NauticLife. După două zile palpitante au fost desemnate şi ambarcaţiunile câştigătoare, Simina la clasa racer, Teodora la clasa cruiser şi Moneytoo la clasa monobrand Beneteau First 21.7. Câştigătorii au fost răsplătiţi cu vouchere în valoare de 1.000 de euro, în timp ce echipajele clasate pe locurile 2 şi 3 au primit echipamente pentru ambarcaţiuni, la ceremonia de premiere fiind prezentă şi vedeta de televiziune Lucian Mîndruţă, unul dintre participanţii la această competiţie.