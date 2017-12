Spectacol de Aikido la Eforie

Practicanţii de Aikido din România şi-au dat întîlnire la sfîrşitul săptămînii la Eforie, unde vineri, sîmbătă şi duminică s-au desfăşurat Stagiul Naţional de Aikido şi Campionatul Naţional de Aikido-Katana. Peste 120 de instructori şi sportivi au luat cu asalt sala de sport a oraşului, toţi cei prezenţi fiind martorii unui adevărat spectacol de artă sportivă prezentat de concurenţi. Punctul culminant al evenimentului organizat de Primăria Eforie şi CS Aikido Eforie a fost atins sîmbătă, cînd s-a desfăşurat a VIII-a ediţie a Campionatului Naţional, pentru prima oară putînd fi văzuţi la lucru şi copiii. De altfel, aceştia au fost primii care au intrat în concurs, micuţii cu vîrste cuprinse între 11 şi 14 ani arătîndu-şi în faţa comisiei măiestria în mînuirea sabiei tradiţionale japoneze - katana. Dificultatea şi spectaculozitatea elementelor au crescut pe măsură ce pe tatami şi-au făcut apariţia cei avansaţi, seniorii luptîndu-se totodată şi pentru un loc în lotul care va face deplasarea, în luna august, la Campionatul European din Franţa. “A fost o competiţie interesantă, în care concurenţii au simulat o luptă cu un adversar imaginar. A fost un concurs care ne-a permis să selecţionăm şi sportivii care vor participa la Campionatul European din Franţa. Noi am luat medalii în fiecare an şi sperăm ca şi anul acesta să obţinem medalii europene”, a spus Cornel Ionescu, preşedintele Federaţie Române de Aikido. Cei care au urcat pe podiumul CN au fost următorii sportivi - la juniori - categoria bokken: 1. Alexandru Lazăr (Club WBC Galaţi), 2 Ana-Maria Voiculescu (Club Satori-Do Roşiorii de Vede), 3. Bogdan Codin (Club WBC Galaţi); seniori - categoria bokken: 1. Paul Antonescu (Club Dan-Aikido Bucureşti), 2. Victor Bubulac (Club WBC Galaţi), 3. Cosmin Dan Ion (Club WBC Galaţi); categoria katana: 1. Gabriela Frăţilă (Club Dan-Aikido Bucureşti), 2. Sabin Dumitrescu (Club Cavaler Bucureşti), 3. Alexandra Lemnaru (Club Dan-Aikido Bucureşti). Toţi cei şase sportivi medaliaţi la seniori vor reprezenta România la Campionatul European. “Important este că această întrecere a avut loc înainte de Campionatul European. Din păcate, sportivul care trebuia să participe din partea Clubul Sportiv Aikido Eforie s-a accidentat acum două săptămîni. A fost însă bine, deoarece clubul nostru este nou înfiinţat şi este greu să concurezi cu sportivi care au ani de experienţă în spate. A fost ediţia a doua care are loc în judeţul Constanţa, însă prima care se desfăşoară la Eforie şi se pare că buna organizare de aici i-a convins pe oficialii Federaţiei să revină şi în luna iulie, cînd este programat un nou stagiu de pregătire. Mulţumim Primăriei din Eforie, care a susţinut desfăşurarea acestei întreceri”, a declarat Ion State, preşedintele Clubul Sportiv Aikido Eforie.