Spectacol de Crăciun

De Crăciun, fiecare copil aşteaptă să primească de la Moşul ceea ce îşi doreşte, însă există şi copii pentru care Moşul nu vine sau ceea ce le aduce nu reprezintă nici pe departe ce îşi doreau. Membrii Asociaţiei \"United Hands\" s-au gîndit să le facă o bucurie copiilor defavorizaţi din localităţile Nazarcea şi Ovidiu şi au organizat un concert de binefacere. \"Ne-am gîndit să îi ajutăm pe cei mici, care au probleme financiare. Am pregătit cadouri pentru fiecare: cosmetice, dulciuri, fructe\", a declarat Renee Crossman, preşedinte United Hands. Copiii au cîntat şi au dansat pentru a-l convinge pe Moş Crăciun să le dea daruri. \"Mi-a plăcut mult spectacolul. Am cîntat colinde şi am dansat. Mami mi-a sus că anul acesta Moş Crăciun este sărac, însă nu este adevărat. Am primit jucării şi un parfum pentru fetiţe\", a spus Ioana Cruncea, unul dintre copiii care au participat la spectacol.