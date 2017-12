Spectacol de stradă senzaţional, cu „spartanul” Mazăre

Un spectacol de stradă senzaţional, unic în România, a putut fi urmărit... live de miile de turişti şi constănţeni care s-au aflat, vineri seară, la Mamaia. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, iniţiatorul acestui inedit eveniment, s-a aflat în fruntea paradei celor zece care alegorice ale cluburilor din cea mai în vogă staţiune a litoralului. Costumat în spartan şi însoţit de superbele fete din „garda sa şi a distracţiei din Mamaia”, Mazăre a fost asaltat de mulţime, cei mai mulţi dorind să îl felicite pe mondenul primar de la malul mării şi să se fotografieze alături de el.

Înainte de a da startul paradei care anunţă spectaculosul carnaval din luna august, Radu Mazăre şi suita sa de „spartane” super-sexy au „inspectat” fiecare din cele zece care alegorice, pregătite minuţios în parcarea de la Aqua Magic. Cluburile s-au întrecut în a-i face „daruri” primarului, care, joi, şi-a serbat ziua de naştere: Princess i-a dedicat „cel mai... sexy La Mulţi Ani!”, Crema i-a „dăruit” o seducătoare sirenă, iar clubul Crush l-a desemnat pe designerul Cătălin Botezatu să-i transmită salutul de bun-venit. Tunurile de confetti, uralele şi şampania au fost nelipsite din cadrul spectacolului care a prefaţat defilarea carelor alegorice.

După ce a ajuns în Piaţeta Cazinoului, Mazăre a răspuns curiozităţii jurnaliştilor şi a primit felicitările turiştilor, care l-au asaltat pentru fotografii. Prima întrebare a „spartanului” primar, după ce a coborât din carul Clubului Crush, a fost una de interes general, cu privire la suspendarea preşedintelui Traian Băsescu: „L-a dat jos pe Chioru’? Aţi văzut cum e viaţa?! Să joace poporul, că l-a dat jos pe Chioru’!”.

WEEKEND-URI CU PARADE, CARNAVAL ÎN AUGUST „Sunt un băiat bine organizat, mai ales că sunt plimbat... am fost la Carnaval, acum trei ani, în Brazilia. Nu am mai adus aici brazilieni, am adus Carnavalul. V-am promis demult că o să facem un carnaval. În luna august, va fi carnaval cu note şi toate cluburile vor avea timp să se mai organizeze şi va fi toată petrecerea în stradă. Începând de astăzi, în fiecare weekend, vom avea defilarea acestor care alegorice”, a spus Radu Mazăre.

După „baia de mulţime”, Radu Mazăre s-a alăturat fiului său, Radu Mazăre Junior, însoţit de mama sa, Ianina Petcu, pe carul Balkan Music Club, unde Sorinel Puştiu şi Adi Minune i-au făcut o dedicaţie specială... „Celui mai fashion primar”.

Parada a fost flancată de motocicletele Poliţiei Locale Constanţa. Punctul final al paradei, dar nu şi al distracţiei nocturne din Mamaia, a fost zona hotelului Palm Beach, de unde fiecare car s-a întors spre clubul pe care l-a reprezentat.

Din staff-ul de organizare a mega-evenimentului au făcut parte şi fratele primarului Mihai Mazăre şi viceprimarul Gabi Stan. Ei au fost organizatori... „pedeştri”, veghind îndeaproape buna desfăşurare a evenimentului.