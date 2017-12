Spectacol de zile mari la Premiile Grammy 2011

Artişti din generaţia tânără şi veritabile legende ale muzicii nord-americane vor cânta împreună, duminică, la Los Angeles, pe scena celei de-a 53-a ediţii a galei premiilor Grammy, unde vor fi prezenţi Mick Jagger, Bob Dylan, Barbra Streisand, Eminem, dar şi Justin Bieber, Katy Perry şi Lady Gaga. Rapper-ul Eminem, nominalizat la zece categorii, speră să puncteze aşa cum se cuvine revenirea sa pe scena muzicală după câţiva ani de pauză, pe care i-a petrecut în mare parte în clinicile de dezintoxicare. Eminem este nominalizat, printre altele, la categoria Albumul Anului, pentru ”Recovery” şi Piesa Anului, pentru duetul cu Rihanna, ”Love the Way You Lie”.

Printre artiştii care au primit cele mai multe nominalizări se află Bruno Mars, un artist originar din Hawaii, care concurează inclusiv la categoria Cel mai bun artist pop, rapper-ul Jay-Z, trio-ul country Lady Antebellum, dar şi spectaculoasa Lady Gaga. La doar 16 ani, canadianul Justin Bieber, un idol al adolescenţilor nord-americani şi, totodată, unul dintre muzicienii cu cele mai mari vânzări de discuri ale anului 2010, are mari şanse să se impună la categoria Revelaţia Anului, graţie albumului său de debut, ”My World”. Alături de Eminem, la categoria Cel mai bun album al anului vor mai concura Lady Gaga, pentru ”The Fame Monster”, Arcade Fire cu ”The Suburbs”, Lady Antebellum cu ”Need You Now” şi Katy Perry cu ”Teenage Dream”. La categoria rock, Albumul Anului va fi ales dintre cele lansate anul trecut de Jeff Beck, ”Emotion & Commotion”, Muse, ”The Resistance”, Pearl Jam, ”Backspacer”, Tom Petty And The Heartbreakers, ”Mojo” şi veteranul Neil Young, ”Le Noise”. Valori deja confirmate, precum Beyonce, Norah Jones, Michael Buble, Adam Lambert şi John Mayer au fost nominalizate la diverse categorii ale celei de-a 53-a ediţii a Premiilor Grammy.

Michael Jackson, decedat în iunie 2009, va concura postum la categoria Cel mai bun cântăreţ pop, cu albumul ”This Is It”. Câteva legende ale scenei americane vor fi şi ele prezente la gala Grammy din acest an. Mick Jagger va cânta alături de Raphael Saadiq, pentru a-i aduce un omagiu regelui muzicii soul Solomon Burke, decedat în 2010, iar legenda muzicii folk Bob Dylan va participa la un omagiu special pentru muzica acustică, împreună cu grupul Avett Brothers. Un alt omagiu special va fi adus reginei muzicii soul Aretha Franklin, care, potrivit presei americane, ar fi bolnavă de cancer. Christina Aguilera, Jennifer Hudson şi Florence Welch, solista grupului Florence and the Machine, vor cânta în cadrul acestui omagiu muzical, interpretând diverse piese din repertoriul celebrei cântăreţe americane. Cântăreaţa Barbra Streisand şi rapper-ul Dr. Dre, care nu a mai cântat în direct la televiziune de mai bine de zece ani, vor cânta şi ei la această gală, au anunţat organizatorii evenimentului, ce va avea loc la Staples Center din Los Angeles.

Premiile Grammy, considerate Oscarurile muzicale în SUA, vor recompensa muzicieni, compozitori, cântăreţi şi trupe în peste o sută de categorii, în cadrul unei ceremonii maraton. Doar ultima parte a galei va fi transmisă la televizor, începând cu ora locală 17.00 (01.00 GMT).