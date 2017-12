Spectacol pe nisip la Festivalul de handbal pe plajă de la Mamaia

13:51:20 / 23 Iunie 2015

Turneu masculin castigatori ajutati de arbitrii

Veteranii constănțeni, care au evoluat sub titulatura HCP Constanța conduși în teren de Enis Murtaza au fost ajutati "la greu" de arbitrii vezi meciul din semifinale unde fostilor junior de la CSS 2 Constanta li s-a refuzat in ultimile secunde un 7 metri si pe parcursul jocului alte incalcari grosolane de regulament. De in echipa se aflau chiar arbitrii si trebuiau ei sa castige. De altfel tot turneul a fost un fiasco, organiuzarea fiind "praf" trenul la fel, asa zisele tribune idem, nu stiai cine cu cine joaca, fara echipament distinct, fara comentrator, la ce ora, daca ai sau nu voie sa joci si sa castigi competitia, etc. ca la bugetarii romani. care nu le iese nici o spaga la astfel de turnee. Pacat !