Spectacol total la Cupa “Hagi-Danone”

Faza grupelor din cadrul turneului final al Cupei “Hagi-Danone”, desfăşurată, sâmbătă şi duminică, pe stadionul “Voinţa” din Complexul Sportiv “Badea Cârţan”, a adus o mare surpriză. În competiţia cluburilor, rezervată juniorilor legitimaţi la cluburi de fotbal şi prezentă în continuare în calendarul Federaţiei Române de Fotbal sub numele de Campionatul Naţional al juniorilor E (jucători născuţi în 1998), echipa Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” a ratat, pe ultima sută de metri, calificarea în semifinale. Formaţia constănţeană, pentru care a evoluat şi fiul lui Gică Hagi, Ianis, a obţinut două succese, dar s-a clasat doar pe locul 3, din cauza golaverajului din meciurile directe. Chiar şi aşa, Ianis Hagi a impresionat asistenţa, care, sâmbătă, i-a scandat numele, după golul victoriei marcat în meciul cu LPS Piteşti. ‚Am auzit când mi s-a scandat numele, dar nu contează atât de mult. Important este să joc şi să ajut echipa”, a spus fiul celui mai mare fotbalist român din toate timpurile. ‚Cel mai important lucru este că am oferit copiilor bucuria de a juca şi consider că toţi sunt câştigători, deoarece au ajuns la acest turneu final”, a declarat Gică Hagi. Din Grupa A s-au calificat FC Braşov şi LPS Piteşti, ultima graţie unui gol înscris de la jumătate terenului, cu un minut înainte de fluierul final. În Grupa B, campioana en titre, ACU “Vasile Goldiş” Arad, şi-a respectat statutul, obţinând biletele pentru semifinale fără să cunoască înfrângerea, locul secund fiind ocupat de Ceahlăul Piatra Neamţ, revelaţia turneului. Semifinale au loc azi, după următorul program - ora 10.00: FC Braşov - Ceahlăul Piatra-Neamţ şi ACU “Vasile Goldiş” Arad - LPS Piteşti. Finala este programată tot azi, de la ora 18.30. Rezultate - Grupa A: Academia “Gheorghe Hagi” Constanţa - LPS Piteşti 1-0, FC Braşov - CSS 2 Bucureşti 2-0; Constanţa - Braşov 2-4; Bucureşti - Piteşti 1-3, Constanţa - Bucureşti 8-1; Piteşti - Braşov 3-2. Clasament: 1. Braşov 8p, 2. Piteşti 8p, 3. Constanţa 8p, 4. Bucureşti 0p; Grupa B: Ceahlăul Piatra-Neamţ - Luceafărul Brăila 4-2, ACU “Vasile Goldiş” Arad - Viitorul Zalău 4-1, Piatra-Neamţ - Arad 1-1, Zalău - Brăila 1-4, Piatra-Neamţ - Zalău 2-2, Arad - Brăila 3-2. Clasament: 1. Arad 9p, 2. Piatra-Neamţ 6p, 3. Brăila 4p, 4. Zalău 1p.

Competiţia echipelor de fotbal din şcolile generale, pentru copii cu vârste între 10 şi 12 ani, şi-a desemnat, tot ieri, “careul de aşi”. Rezultate - Grupa A: Şcoala ”Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca - Liceul “Mircea Eliade” Bucureşti 1-1, Şcoala “I. Gh. Duca” Rm. Vîlcea - Şcoala nr. 12 LPS Suceava 0-3, Cluj-Napoca - Suceava 1-0, Rm. Vîlcea - Bucureşti 1-5, Cluj-Napoca - Rm. Vîlcea 1-1, Bucureşti - Suceava 2-4. Clasament: 1. Bucureşti 12p; 2. Cluj 5p; 3. Suceava 4p; 4. Vîlcea 1; Grupa B: Şcoala nr. 27 Braşov - Şcoala nr. 12 “Bogdan Petriceicu Haşdeu” Constanţa 4-0, LPS Banatul Timişoara - Şcoala nr. 13 ”Ştefan cel Mare” Galaţi 3-0, Braşov - Galaţi 0-0, Timişoara - Constanţa 5-0, Braşov - Timişoara 1-1, Galaţi - Constanţa 4-0. Clasament: 1. Timişoara 9p; 2. Braşov 6p; 3. Galaţi 5p; 4. Constanţa 0p. Azi, de la ora 9.00 sunt programate cele două semifinale: Liceul “Mircea Eliade” Bucureşti - Şcoala nr. 27 Braşov şi LPS Banatul Timişoara - Şcoala ”Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca, finala urmând să aibă loc de la ora 18.00.