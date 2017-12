Spectacol total la Festivalul de dans Maritimo

Constanţa a trepidat, sâmbătă după-amiază şi seara, sub paşii de dans a sute de copii şi adolescenţi, dar şi a câtorva adulţi. Cea de-a III-a ediţie a Festivalului de dans Maritimo s-a desfăşurat timp de mai bine de patru ceasuri, în incinta Maritimo Shopping Center, şi a angrenat 12 şcoli constănţene într-un spectacol complex, dinamic, încântător. Mii de spectatori, printre care foarte mulţi părinţi, bunici, profesori, adolescenţi sau simpli privitori, au împărtăşit emoţiile şi entuziasmul cu cei de pe scenă, pentru ca la final, ca şi în ediţiile precedente, toate şcolile să primească diplome şi trofee de participare, precum şi medalii.

MIŞCARE, CULOARE, SUNET ŞI BUCURIE MARE Spectacolul a fost, şi de această dată, scopul principal al evenimentului. Amfitrionul acestei ediţii a fost vedeta nr. 1 a show-urilor de talente şi a competiţiilor de dans din România, dansatorul, instructorul şi arbitrul de dansuri Mihai Petre, ales de către organizatori cum nu se putea mai bine pentru un astfel de eveniment. Şcolile de dans participante la cea de-a III-a ediţie a festivalului au fost Club Dino, Dance to the Beat, Club Miraj, Ansamblul folcloric Dobrogea, Liceul cu program sportiv „Nicolae Rotaru” Constanţa, X`s Crew, Studio Balet Melinda şi Asociaţia culturală „Atitudinea”, Forever Dance, Diamonds Dance Club, Club „Black Sea”, Club „Amicii”, Pro Dance şi Joy to Dance. Elevii şcolilor au uimit şi încântat publicul la modul superlativ. De la emoţiile şi lipsa de experienţă a celor mai mici, care s-au descurcat, totuşi, cu brio, devenind extrem de haioşi, şi până la mişcările ameţitoare şi costumele misterioase şi elegante ale adolescenţilor, spectacolul a fost garantat, pe placul publicului, care i-a urmărit cu mare atenţie, i-a încurajat, filmat şi pozat. Stilurile de dans au fost, de asemenea, pe cât de diferite, pe atât de spectaculoase, de la dans sportiv la dansuri tradiţionale, de la street-dance la tangouri şi dansuri de societate, de la dansuri latino sau de carnaval şi până la valsuri.

MIHAI PETRE I-A „TORTURAT” PE PĂRINŢI Carismaticul şi în acelaşi timp... „nesuferitul” Mihai Petre nu s-a dezis, nici de această dată, de la calităţile sale de a face show. Înainte de festivitatea de premiere a participanţilor, Petre i-a invitat în scenă şi pe câţiva dintre părinţii micuţilor care au dansat şi, deşi au fost nevoiţi să îndure o lecţie profesionistă în văzul tuturor, rezultatul a fost extrem de amuzant. Câţiva părinţi au format perechi de dans pe loc şi, sub atenta îndrumare a lui Mihai Petre, au învăţat comenzi străine pentru ei până în prezent, precum „Fură fata!”, „Băiatu!” sau „În jurul lumii!”. Schimbul brusc al partenerului din timpul dansului s-a dovedit extrem de... buclucaş, însă părinţii curajoşi s-au „pricopsit” astfel cu amintiri unice.

TOATE ŞCOLILE, PREMIATE Absolut toţi participanţii la festival au primit medalii din partea organizatorilor de la Maritimo, iar instructorii lor au primit diplomele şi trofeele de participare. Mihai Petre a fost vânat, pur şi simplu, la sfârşitul evenimentului de către doritorii de autografe, însă nu a putut onora decât o parte din cereri, plecând apoi în grabă după o zi lungă, dar, după cum a conchis şi el, extrem de frumoasă. Atât instructorii, cât şi copiii au fost de aceeaşi părere.

„Avem peste 60 de copii în club, iar la festival am participat cu 50 dintre ei. Clubul nostru este înfiinţat de trei ani, iar aceasta este cea de-a doua participare la Festivalul Maritimo. În cadrul şcolii pregătim dansuri pentru spectacol, iar azi am participat cu valsuri şi „dansul animăluţelor”. Am făcut un spectacol frumos cu toţii şi le mulţumim organizatorilor pentru această ocazie”, a declarat Gabriel Soare, instructor de dans în cadrul Clubului „Amicii”.