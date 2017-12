Spectacol total la “Motul Motorsport Event”

Amatorii de senzaţii tari au avut ocazia de a-şi demonstra măiestria în conducerea maşinii personale în cadrul ediţiei a doua a evenimentului automobilistic “Motul Motorsport Event 2013”, organizat în colaborare cu Clubul Sportiv Seaside Roads. Sâmbătă şi duminică, pe un circuit amenajat în parcarea de la Maritimo Shopping Center din Constanţa, evenimentul a adunat la start circa 40 de concurenţi, care au evoluat contracronometru. Autoturismele au fost împărţite în trei clase, în funcţie de puterea în CP pe tonă din greutatea automobilului. La clasa A, raportul este sub 75, la clasa B între 75 şi 100, iar la clasa C peste 100.

Primii trei clasaţi la clasa A au fost Eugen Cotan, Gabriel Gătan şi Cristian Ciobanu, plus Costel Mocanu (duminică), la clasa B, Georgian Preda, Laurenţiu Mihai şi Alexandru Mardare, plus Ionuţ Cîrnu (duminică), iar la clasa C, Ionuţ Moisii, Paul Soare şi Andrei Ciocoiu, plus Valentin Păcuraru (duminică). La final, primii trei clasaţi la fiecare dintre cele trei clase au fost premiaţi de partenerii evenimentului. Organizatorii au alcătuit un clasament separat pentru cei care au evoluat numai duminică, pentru că abia atunci s-au înscris în competiţie, şi au decis să-i premieze pe ocupanţii primului loc.

Atenţia publicului a fost captată şi de profesioniştii volanului, care au oferit demonstraţii în ambele zile ale competiţiei. Constantin “Titi” Aur a prezentat Şcoala de Conducere Defensivă şi Pilotaj care îi poartă numele, în centrul mobil cu care a venit la Constanţa, dar a produs şi câteva cascadorii, mergând cu maşina pe numai două roţi (cele din stânga!). Edwin Keleti, pilot din Campionatul Naţional de raliuri, şi-a condus şi el boldul Mitsubishi Lancer Evo X pe circuitul din parcare, demonstrând cum se pot lua cât mai rapid curbele prin derapaje controlate. Senzaţie au făcut Sorin Ene, Răzvan Frăţianu şi Vlad Olteanu, care au făcut drifturi inclusiv cu spectatori dornici de adrenalină pe scaunul din dreapta! De asemenea, au pilotat demonstrativ pe circuit mai mulţi copii şi tineri care fac karting, printre care Gabriel Badea-Hahui, Răzvan Onoaie, Ştefan Manolache şi Andrei Pisică.

„Mă bucur că a fost vremea frumoasă şi a venit destulă lume să ne vadă. Regret că nu am reuşit să aduc mai mulţi piloţi profesionişti pentru demonstraţii. Spectacolul ar fi fost şi mai reuşit. Am încercat prin organizarea acestui eveniment să reunesc toate categoriile de piloţi din România, de la cei amatori, cărora le-a fost destinat concursul de îndemânare, până la cei de vârf, profesionişti din raliuri sau drifturi şi copii talentaţi din Constanţa care fac karting. L-am adus şi pe Titi Aur cu ceva mai important decât orice cascadorie şi anume cu conceptul de conducere defensivă. Vreau să fac şi ediţia a treia. Am câteva idei interesante. Sper să reuşesc şi promit că vor fi multe surprize plăcute”, a declarat principalul organizator al concursului, Darius Petre, de la Seaside Roads.