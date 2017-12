Spectacol total la Triathlon Challenge Mamaia 2015

A șaptea ediție a Triathlon Challenge Mamaia, cea mai mare competiție de triatlon din Europa de Est și Balcani, organizată la finalul săptămânii trecute, în stațiunea Mamaia, de CS Smartatletic, cu sprijinul Federației Române de Triatlon în parteneriat cu DJST Constanța, și susținută de Primăria Municipiului Constanța, a fost o adevărată sărbătoare a sportului. Timp de două zile, aproape 1.500 de sportivi amatori și profesioniști, de toate vârstele, s-au întrecut în stațiunea de pe litoral pentru premii în valoare totală de 32.500 de euro.

RECORD DE PARTICIPARE LA AMATORI

Peste 1.000 de sportivi amatori au luat startul sâmbătă la a şaptea ediţie a Triathlon Challenge Mamaia, cel mai mare concurs de triatlon din Europa de Est și Balcani. Prima zi a evenimentului a fost una plină de competiţii, de la întrecerile de triatlon pe diferite distanţe până la cele două concursuri rezervate copiilor, duatlon şi aquatlon, dar şi crosul popular deschis tuturor iubitorilor de mişcare.

Spectacolul a fost deschis de proba de supersprint (400 m înot + 10 km ciclism + 2,5 km alergare), unde primul a sosit Filip Stan, urmat de Erick Rogoz şi Cătălin Romaş. „Am făcut înot timp de 12 ani şi mi-a venit pasiunea pentru triatlon de la antrenorul meu, care a fost campion balcanic. M-am gândit să încerc, m-am apucat de bicicletă, pentru că alergam deja de patru ani, şi sunt campion naţional al României”, a spus învingătorul. În întrecerea feminină, în frunte a venit Mădălina Franț, iar pe podium au mai urcat Maria Ramona Turlică şi Andreea Diana Iordache.

Au intrat apoi în scenă competitorii de la proba de sprint (750 m înot + 20 km ciclism + 5 km alergare), câştigată de Botond Karai, care i-a devansat pe Gergo Simon şi Mircea-Andrei Balica. La feminin, prima a ajuns la linia de finish Andreea Bălan, prima junioară din România calificată la un Campionat Mondial de triatlon, urmată de Soos Fanni Kinga şi Liliana Burghelea.

Mult-aşteptata probă olimpică (1.500 m înot + 40 km ciclism + 10 km alergare) a fost dominată de sportivii maghiari, care au ocupat în întregime podiumul, cu Peter Bajai pe prima treaptă, urmat de Csaba Kuttor şi David Vegvari. Campionul naţional al României, Ciprian Bălănescu, a sosit pe locul 4. „A fost o cursă importantă pentru mine, cu un nivel ridicat, iar valoarea competiţiei şi numărul de participanţi cresc de la an la an. Am avut adversari pe măsură, am reuşit să recuperez la alergare, dar nu am mai putut să ajung pe podium. Atmosfera a fost superbă, organizarea impecabilă şi sunt foarte mulţumit”, a spus Bălănescu. În proba olimpică a luat startul şi Răzvan Florea, singurul medaliat olimpic din istoria înotului masculin românesc, constănţeanul încheind pe locul 15 la general şi pe poziţia secundă la categoria sa de vârstă. „A fost un concurs frumos, de anvergură internaţională, cu o organizare peste aşteptări. Pentru mine a fost o cursă grea, cu soare şi un pic de vânt, dar atmosfera a făcut ca totul să treacă repede. Sper ca, anul viitor, Cupa Mondială să vină la Constanţa”, a declarat Florea.

La feminin, prima poziţie i-a revenit tot unei sportive din Ungaria, Dora Fuchs, care le-a devansat pe Ştefania-Ecaterina Ion şi Monika Koncz. Spectacolul a fost completat de ştafetele care au concurat în probele de sprint şi cea olimpică, primele ajungând la start Bucharest Cycling Tour, respectiv Tyr Team.

MINISTRUL GABI SZABO A DAT „STARTUL LA CAMPIONI”

Tot sâmbătă, în cadrul Triathlon Challenge Mamaia, s-a lansat programul național de selecție și pregătire a tinerilor sportivi cu vârsta între 9 și 12 ani “Start Campioni la Triatlon”, organizat de Federația Română de Triatlon și Smart Atletic. Astfel, copiii au participat la două concursuri, care au avut loc pe faleza din staţiunea Mamaia. Startul evenimentului a fost dat de fosta mare campioană a atletismului românesc Gabi Szabo, actualul ministru al Tineretului şi Sportului.

Mai întâi, micii sportivi s-au întrecut în cadrul unui concurs de aquatlon (200 m înot, 1,25 km alergare), unde primul băiat ajuns la finish a fost Andrei Dominique Menghea, în timp ce Andreea Diana Iordache a încheiat pe primul loc în întrecerea fetelor. A urmat un concurs de duatlon (1,25 km alergare, 5 km bicicletă şi 1.25 km alergare), în care Mihnea Harasim a terminat pe prima poziţie în întrecerea băieţilor, iar Teodora Cristea în cea a fetelor.

Seria evenimentelor sportive de sâmbătă din cadrul Triathlon Challenge Mamaia a fost încheiată de un cros popular, pe distanţa de 4 kilometri, “Beach Run”. Prima poziţie în concursul masculin a fost ocupată de Alexandru Cornschi, iar în întrecerea fetelor, prima a trecut linia de sosire Nicoleta Ciortan.

SURPRIZĂ LA CUPA EUROPEANĂ PREMIUM

Ziua de duminică a fost dedicată în totalitate celor mai buni triatlonişti profesionişti din lume, care s-au întrecut în cadrul etapei de Cupă Europeană Premium, organizată sub licența Uniunii Internaționale de Triatlon (ITU). În întrecerea feminină, rusoaica Valentina Zapatrina a produs marea surpriză, obținând prima victorie din carieră, depășindu-le pe vicecampioana olimpică din 2012, suedeza Lisa Norden, și pe câștigătoarea de anul trecut, ucraineanca Yulia Yelistratova. „Sunt foarte fericită, pentru că este prima mea victorie din carieră”, a mărturisit rusoaica. Accidentată destul de serios în urmă cu trei zile, constănțeanca Antoanela Manac a făcut un concurs excelent, încheind pe locul 11. „Sunt mândră că am luat startul alături de asemenea campioane și am reușit să închei cursa. Pentru mine este un început, pentru că sunt la primul an de seniorat. Cursa a fost dificilă, dar mă bucur că am reușit să termin și am obținut cel mai bun timp al meu în proba olimpică. Sper ca anul viitor să avem etapă de Cupa Mondială la Mamaia”, a declarat Manac.

Competiția masculină a fost decisă de o luptă între doi spanioli, Uxio Abuin Ares reușind să-l depășească pe compatriotul său Pablo Dapena, în timp ce pe ultima treaptă a podiumului a urcat rusul Andrey Bryukhanov.